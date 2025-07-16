K-pop-группа aespa выпустила клип совместно с видеоигрой PUBG: Battlegrounds

Звёзды K-pop aespa выпустили новый сингл Dark Arts, созданный в сотрудничестве с популярной онлайн-игрой-стрелялкой PUBG Battlegrounds.

© pubg.com

В музыкальном ролике вооружённые и опасные Карина, Жизель, Винтер и Ниннин сеют хаос в мире PUBG: Battlegrounds. Кадры с девушками перемежаются с отрывками геймплея.

PUBG: Battlegrounds — сетевой шутер в жанре «королевская битва», в который ежедневно играет в среднем 30 миллионов человек.

© pubg.com

Игроки PUBG в настоящее время могут разблокировать в игре различные предметы, связанные с aespa. Группа также выступит на офлайн-турнире PUBG Nations Cup 2025 в конце этого месяца, где впервые исполнит Dark Arts вживую.

Новый альбом aespa должен выйти в сентябре.

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