«Он не певец»: Серябкина рассказала о коллаборации с Шаляпиным

Экс-солистка группы SEREBRO и поп-певица Ольга Серябкина рассказала о коллаборации с артистом Прохором Шаляпиным, который снялся с ней в комическом ролике.

© Соцсети Ольги Серябкиной, соцсети Прохора Шаляпина

Серябкина заявила, что ей весело работалось с Шаляпиным, так как у него отменное чувство юмора. «Он сейчас осознал, что он не певец, он шоумен. Он просто почувствовал волну, время поменялось, и он свой момент, когда он актуален, очень чётко прочувствовал», — дала комментарий певица Telegram-каналу «Звездач» после утреннего шоу «1 + 1» на «Новом Радио».

Недавно Шаляпин поучаствовал в юмористическом ролике Серябкиной, где артистка выполняет приседания в белой мини-юбке. В это время её коллега лениво нежится на лежаке под солнцем, чем вызывает гнев певицы.

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