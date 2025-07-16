Григорий Лепс анонсировал юбилейный концерт в «Лужниках»

Певец Григорий Лепс собирается отметить 65-летие на стадионе «Лужники» 16 июля 2027 года. Артист анонсировал мероприятие ровно за два года до его даты.

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«Юбилейный вечер в "Лужниках" станет яркой кульминацией его творческого пути — масштабным шоу с живым звуком, впечатляющими визуальными эффектами и невероятной атмосферой», — передаёт слова организаторов InterMedia.

Ранее «Рамблер» рассказал об интересных фактах из жизни Григория Лепса.

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