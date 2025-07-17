Стал известен уровень зарплат в музыкальной индустрии

Начинающие специалисты в музиндустрии зарабатывают до 100 тысяч рублей в месяц, причём более чем у 76% музыка служит дополнительным источником дохода. С приобретением опыта зарплата может вырасти в 2–5 раз. Это выяснили эксперты приложения для артистов Звук Студио и Moscow Music School, которые опросили более 400 представителей отрасли: музыкантов, продюсеров, звукорежиссёров и других.

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Зарплата в значительной степени зависит от стажа работы. 85% музыкантов, которые занимаются по профессии меньше пяти лет, зарабатывают до 100 тысяч в месяц. Часть специалистов со стажем более 10 лет получает до 300 тысяч рублей. Самые успешные профессионалы зарабатывают более миллиона рублей в месяц.

Большинство музыкальных менеджеров предпочитают вести сразу нескольких молодых исполнителей, получая 15% отчислений от их гонораров. В среднем они зарабатывают от 90 тысяч (66%) до 150 тысяч рублей (34%) в месяц.

A&R-менеджеры, которые ищут артистов для лейблов, в среднем имеют доход от 200 тысяч рублей в месяц. Их зарплата определяется успехом их подписантов, а также зависит от плановых показателей и конкуренции на рынке.

77% музыкальных продюсеров получают за один сингл 50 тысяч рублей. За продюсирование альбома они могут заработать от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Звукорежиссёры получают 5–15 тысяч рублей за работу над треком, в их услуги могут входить запись, сведение, саунд-дизайн или мастеринг. В месяц они получают от 75 тысяч до 150 тысяч рублей.

54% сонграйтеров получают за одну песню разовый гонорар в районе 50–150 тысяч рублей. Как правило, они пишут от 5 композиций в месяц.

Сессионные музыканты зарабатывают на концертах, корпоративах и в студиях. За мероприятие они получают от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а во время студийной сессии — по 5–10 тысяч за трек.

Авторы исследования считают, что оно подчёркивает важность грамотной стратегии продвижения музыки. Работа с лейблами, продюсирование и развитие музыкального каталога позволяет в перспективе повысить доход.

Заработок в музыкальной индустрии напрямую зависит от опыта, уровня профессионализма и стратегии продвижения музыки. Результаты исследования подтверждают, что грамотная стратегия продвижения индустрии — сотрудничество с лейблами, продюсирование и развитие музыкального каталога — позволяет в перспективе существенно увеличить доход. С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.

В приложении для артистов Звук Студио появилась нейросеть для генерации музыки