Рыбников рассказал, способен ли ИИ написать достойное музыкальное произведение

Народный артист Российской Федерации Алексей Рыбников придерживается мнения, что искусственный интеллект не в состоянии создать по-настоящему достойного музыкального произведения.

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«Кто-то однажды хорошо сравнил искусственный интеллект с графоманами. Графоманы — это люди, которые занимаются творчеством, создают огромное количество стихов и музыки, но делают это бездарно. Искусственный интеллект также создаёт бездарные произведения, поскольку в его работе отсутствует вдохновение, в нём нет гения. ИИ просто комбинирует формулы, уже созданные кем-то», — сказал Рыбников в беседе с ТАСС.

Рыбников считает, что пока рано прогнозировать, смогут ли нейросети вытеснить композиторов. Ведь и из людей редко кто становится настоящим композитором. Артист полагает, что ИИ понадобится стать высокоразвитым существом, чтобы создавать полноценные произведения.

Композитор впервые стал сочинять музыку, полагаясь на технику, в 80-х годах, когда привёз маленький компьютер Macintosh.

Алексей Рыбников известен как автор музыки к рок-операм «"Юнона" и "Авось"» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», а также к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь», «Про Красную Шапочку» и многим другим.

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