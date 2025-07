Как вымышленные K-pop-группы из мультфильма покорили весь мир

Две вымышленные K-pop-группы HUNTR/X и Saja Boys находятся в топ-10 главных зарубежных чартов, а видео с их песнями набирают десятки миллионов просмотров на YouTube. Эти артисты стали героями нового музыкального мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (Kpop Demon Hunters), выпущенного на платформе Netflix 20 июня 2025 года. Почему эта картина моментально стала культурным феноменом, какие песни в ней звучат и кто их создал, читайте в материале «Рамблера».

О чём мультфильм

По сюжету с давних времён на Землю пытаются пробраться демоны, которые крадут души людей и передают их своему королю Гви-Ма. Противостоят этому три охотницы, которые своей музыкой поддерживают щит, охраняющий мир.

В каждом поколении свои героини. В нашем времени эта миссия поручена южнокорейскому гёрлз-бэнду HUNTR/X. Девушки были близки к тому, чтобы навсегда очистить Землю от нечисти, когда на пути у них встал демонический бойз-бэнд Saja Boys. Он моментально захватил верхушки чартов и переманил на свою сторону многих фанатов HUNTR/X.

Центральные роли в сюжете играют лидеры групп, девушка Руми и парень Джин.

Кто работал над мультфильмом

За производство мультфильма отвечала студия Sony Pictures Animations, которая в 2018 году представила оскароносную анимационную ленту «Человек-Паук: Через вселенные». Режиссёрами «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили Мэгги Кан, она же и автор идеи, и Крис Аппельханс, до этого работавший над мультфильмом «Волшебный дракон».

Одной из важной задач картины была репрезентация корейской культуры. Как рассказала Кан изданию Variety ещё в 2021 году, этот мультфильм — её «любовное письмо K-pop и корейским корням». Поэтому в «Кей-поп-охотницах на демонов» есть явные отсылки на дорамы, аниме и южнокорейскую музыку. Например, при создании образов девушек из HUNTR/X команда аниматоров ориентировалась на такие K-pop-группы, как ITZY, BLACKPINK и TWICE. А парни из Saja Boys были вдохновлены бойз-бэндами TXT, BTS, Stray Kids, Ateez, BigBang и Monsta X.

Есть в мультфильме намёки и на традиционную корейскую культуру. Например, магические тигр и ворон, питомцы Джину, отсылают к корейскому народному искусству Минхва эпохи Чосон. Сама идея девушек-хранительниц, охраняющих мир, родилась благодаря женщинам-шаманкам из корейской истории. Они, одевшись в мужскую одежду, пели и танцевали, чтобы защитить свои деревни и общины от зла.

Чтобы погрузить зрителей в корейскую культуру по полной, для создания музыки были приглашены люди, которые о K-pop-индустрии знают не понаслышке. Среди музыкальных продюсеров, например, можно увидеть Тедди Пака, написавшего многие хиты BLACKPINK, и Дженну Эндрюс, работавшую над песнями BTS «Dynamite», «Butter» и «Permission to Dance». Была также привлечена и популярная женская группа TWICE, которая сделала свою версию трека TAKEDOWN.

Почему мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» стал популярен

© Columbia Pictures Corporation, Netflix

После выхода мультфильм попал в топ-10 самых просматриваемых фильмов на платформе Netflix в 93 странах, а в 33 из них он занял первое место. На «Кинопоиске» его оценка сейчас составляет 8.0/10, а на IMDb — 7.8/10.

Этот успех можно связать с популярностью южнокорейской культуры, к которой создатели отнеслись максимально чутко. Чтобы достичь высокого уровня правдоподобности, команда специально отправилась в Южную Корею и провела исследования как современных, так и традиционных аспектов её культуры: от одежды до достопримечательностей Сеула. Им также удалось воссоздать атмосферу K-pop-индустрии, где фанаты визжат от восторга при виде кумира, а айдолы не успевают как следует отдохнуть между релизами.

Немалую роль сыграла и качественная анимация. Она была вдохновлена мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные», в котором 3D-технологии сочетались с двухмерной рисовкой из комиксов. Только в случае «Кей-поп-охотниц на демонов» создатели ориентировались на аниме. Музыкальные сцены стали самыми зрелищными в мультфильме. В них попытались повторить масштабность K-pop-клипов, в которых всегда много действия. «Кей-поп-охотницы на демонов» смогли даже опередить их по эффектности, так как анимация позволяет показать вещи, невозможные в реальной жизни. Например, пока ни один K-pop-айдол не может выпрыгнуть из самолёта и оказаться прямо на сцене в безупречном виде, а девушкам из HUNTR/X это удалось.

Картина удачно сочетает экшен, драму и комедию. А сами девушки из HUNTR/X показаны не как идеальные звёзды, а как настоящие люди, которые могут с остервенением есть лапшу, ходить в пижамах и шутить.

Несмотря на все его достоинства, без музыки этот мультфильм не добился бы такой большой популярности. Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» сейчас занимает второе место в альбомном чарте Billboard 200, уступая только пластинке Моргана Уоллена. А семь песен из картины находится в Billboard Hot 100.

Как написал музыкальный критик Billboard Кайл Денис, 2025-й по сравнению с прошлым годом был небогат на хиты, которые бы прочно засели в чартах. А яркий саундтрек из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» стал прорывом и запоминающимся музыкальным событием.

Песни из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

© Columbia Pictures Corporation, Netflix

HUNTR/X — Golden

Гёрлз-бэнд HUNTR/X в своих песнях делает акцент на искренности. В треке Golden девушки размышляют о прошлых неудачах, непонимании с близкими и страхе показать свою индивидуальность. Но, как они поют в треке, вместе им удаётся справиться со всеми трудностями и «сиять».

Golden отражает главные идеи мультфильма и является его стержнем. Эмоциональный напор вкупе с вокальной мощью помогли этому треку подняться до шестой строчки главного песенного чарта Billboard Hot 100.

Saja Boys — Your Idol

В песне «Your Idol» Saja Boys не скрывают своей злодейской сущности и откровенно поют, что хотят забрать души своих слушателей. Но всё это теряется на фоне их завораживающего образа. Они играют со стереотипом, что девочкам нравятся плохие мальчики, и выигрывают. Мрачность трека поддерживается не только лирикой, но и тёмными церковными мотивами. Например, в самом начале песни устрашающий голос на латыни пропевает: «День гнева обратит тебя в пепел. Я проклят и буду гореть вечно».

HUNTR/X — How It’s Done

How It’s Done — первый трек, прозвучавший в мультфильме. Героини поют его, когда сражаются с демонами, поэтому в композиции присутствуют и лёгкое хвастовство, и жёсткие биты. Песня отлично знакомит с участницами HUNTR/X, показывая их различия в вокале и характерах. Благодаря яркому танцевальному припеву, дерзости и разнообразным рэп-вставкам песня не только сыграла важную роль в сюжете, но и стала самодостаточным хитом.

Saja Boys — Soda Pop

Мягкая и милая песня Soda Pop стала дебютной для бойз-бэнда Saja Boys. В отличие от HUNTR/X демоны пытались покорить слушателей не искренностью, а прилипчивостью. Лёгкую мелодию этого трека сложно выкинуть из головы, благодаря чему по сюжету мультфильма Saja Boys и удалось набрать популярность.

HUNTR/X — TAKEDOWN

Когда Saja Boys стали переманивать фанатов, HUNTR/X решили дать им мощный отпор, записав на них дисс. В песне TAKEDOWN девушки обличают своих противников и поют, что у демонов нет чувств и они не заслуживают жизни. Довольно жёсткая лирика не уменьшает музыкального потенциала песни, ведь это мощная, агрессивная композиция с яркой танцевальной энергией. В официальный саундтрек также вошла версия TAKEDOWN в исполнении Джихё, Чэён и Чонён из TWICE.

Rumi (HUNTR/X), Jinu (Saja Boys) — Free

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» не обошёлся без проникновенной любовной песни. Её исполнили главные герои Руми и Джину, когда осознали свои чувства друг к другу. Хотя эта композиция и проникнута романтикой, в лирике прямо не говорится, что герои любят друг друга. Они просто поют, что им хорошо и свободно рядом друг с другом. По звучанию это самая спокойная песня из всего саундтрека, но она точно не уступает другим в своей эмоциональности, ведь в ней Руми и Джину рассказывают о своих слабостях.

HUNTR/X — What It Sounds Like

Песня What It Sounds Like прозвучала в финале мультфильма, когда участницы HUNTR/X приняли своё болезненное прошлое и решили двигаться дальше. В ней они поют, что они не героини, а всего лишь девушки, которые пытаются выжить. Как участницы постепенно набираются уверенности в себе, так и композиция становится всё насыщеннее по звучанию.

Стать хитом «Кей-поп-охотницам на демонов» во многом помог саундтрек, который сейчас находится в топ-10 главных песенных и альбомных зарубежных чартов. Возможно, этот успех подтолкнёт команду мультфильма к продвижению HUNTR/X и Saja Boys как полноценных музыкальных групп. Похожий опыт был у гёрлз-бэнда K/DA из вселенной компьютерной игры League of Legends. Голограммы персонажей выступили с артистками, подарившими им голоса, на церемонии открытия мирового чемпионата League of Legends в 2018 году. А в 2020-м K/DA представили мини-альбом ALL OUT.

Но с большой вероятностью новые песни от HUNTR/X и Saja Boys слушатели смогут получить в продолжении мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Официального анонса пока ещё не было, но режиссёр Мэгги Кан в интервью для Screen Rant сказала, что они думают над идеей сиквела: «В мультфильме есть ответы на многие вопросы, но они не раскрываются в полной мере. Я думаю, что есть много областей, которые мы можем исследовать».

