Солист Ghost рассказал, как запрет на телефоны на их концертах изменил его жизнь

Вокалист Ghost Тобиас Форге рассказал, что введение запрета на использование телефонов на последних концертах рок-группы «изменило его жизнь».

© Martin Harris/Capital Pictures/globallookpress.com

Этой весной шведский коллектив провел свой самый масштабный концерт Skeletour в Великобритании. Перед этим Ghost ввели правило «без телефонов», чтобы фанаты были более активными во время выступлений.

Мнения поклонников разделились: одни посчитали, что это сделало концерты более особенными, а другие сетовали на огромные очереди.

Форге считает, что решение было однозначно успешным и полностью изменило его восприятие и жизнь группы в плане отношения к гастролям.

Форге ввёл запрет на телефоны после того, как начал замечать, что зрители стали меньше вовлекаться в шоу. Фанаты слишком много отвлекались на съёмку. «Они даже не прыгают больше. И ты просто думаешь: „Что это? Что случилось?“ — пожаловался вокалист, его слова передаёт NME. — В какой-то момент я подумал: „Не думаю, что хочу этим заниматься. Если всё будет так, то лучше не буду“… Вот насколько всё стало бессмысленным из-за телефонов. Особенно такое шоу, как наше».

Форге уверен, что многие группы захотят последовать их примеру.

Ранее политику против телефонов на концертах вводили Боб Дилан, Джек Уайт в 2018 году и Placebo в 2022 году.

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