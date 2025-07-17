Звезда электронной музыки Paul Oakenfold выступит в России спустя 7 лет

Звезда электронники Пол Окенфолд выступит в Санкт-Петербурге на площадке A2 12 сентября и в Москве в клубе BASE 13 сентября.

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Перед его выступлением отыграют сеты Alexander Popov, ALEXØØ, Makone и KDDK. Цены на билеты варьируются от 4 тысяч до 20 тысяч рублей в Петербурге и до 30 тысяч в Москве.

«Пол едет в Россию в рамках мирового тура, с которым он сейчас выступает везде.Вероятно, что настолько масштабные гастроли — заключительные в его карьере. Для него наша страна — важная точка на карте мира. Он выступал здесь одним из первых ещё в

начале нулевых и с тех пор обзавелся огромной фан-базой, друзьями, приезжал регулярно, выступал и на "Трансмиссии", и на Alfa Future People, и на Fifa Fan Fest. Для него важно, чтобы его свежие релизы и легендарные треки смогла услышать российская аудитория, особенно если это приурочено к финалу таких масштабных мировых гастролей. Более того, он великолепно готовит гуляш и борщ, а российских женщин считает самыми красивыми в мире и всегда наблюдает за новинками российских сериалов и кино, так как многие годы пишет музыку к мировым кинохитам», — прокомментировала визит артиста генеральный директор SAY Agency Анна Субчева. Её слова приводятся в пресс-релизе.

Райдер у Окенфолда непритязательный: артист попросил гостиницу «5 звёзд» с удобными матрасами и чёрный не привлекающий внимания внедорожник. В своих шоу диджей часто исполняет кавер на хит группы «Кино» «Перемен», что объединяет его с Надеждой Кадышевой.

Пол Окенфолд — успешный диджей, которого называют крёстным отцом электроники. Вдохновляясь итальянским диско, соулом и хаусом, он прославился в клубах Ибицы в конце 1980-х. Окенфолд продал более 10 миллионов копий своих записей, а также прославился своими ремиксами таких известных артистов, как U2, Мадонна, The Rolling Stones, и многих других. Издание DJ Mag дважды признавало его лучшим диджеем мира, Окенфолд также трижды номинировался на «Грэмми».

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