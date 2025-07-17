Ариана Гранде заверила, что не уходит из музыки

Американская певица и актриса заявила, что не планирует отказываться от музыки в пользу актёрской карьеры. Об этом она сообщила в своих соцсетях, чтобы успокоить поклонников.

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В последнее время Ариана Гранде отошла от музыки, чтобы сконцентрироваться на кино. В 2024-м вышел фильм-мюзикл с её участием «Злая: Сказка о ведьме Запада», в котором Гранде сыграла добрую волшебницу Глинду. В ноябре этого года планируется продолжение картины под названием «Злая: Навсегда». Помимо этого, стало известно, что артистка будет участвовать в озвучивании мультфильма по книге Доктора Сьюза «Это только начало!».

Учитывая сильную занятость Гранде, фанаты стали беспокоиться, что певица не вернётся к музыке. Это побудило её прояснить ситуацию в своих соцсетях. «Очень глупо с вашей стороны полагать, что только потому, что я занята множеством дел, я планирую отказаться от пения и музыки…» — написала Ариана Гранде. Певица подчеркнула, что эти занятия жизненно важны для неё и она найдёт для них время.

Гранде также намекнула, что может отправиться в мини-тур в следующем году.

Ариана Гранде выпустила свой последний студийный альбом Eternal Sunshine весной 2024-го. В марте этого года она представила делюкс-версию лонгплея, в которую вошли шесть новых треков.

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