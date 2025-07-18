Macan выпустил альбом дуэтов BRATLAND с участием Басты, Гуфа, SALUKI и других

23-летний рэпер Андрей Косолапов, он же Macan, выпустил альбом BRATLAND с 16 своими «братьями» и одной «сестрой». Пластинка пестрит громкими именами, среди них — рэперы Баста, Гуф, SALUKI, Big Baby Tape, Yanix, рок-группа «Три дня дождя», певица SCIRENA и другие.

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Macan зарекомендовал себя как лидер российских чартов. Все его работы традиционно занимают верхние строчки в хит-парадах. BRATLAND — это попытка исполнителя получить не только коммерческий успех, но и признание внутри рэп-индустрии. Косолапов как будто решил пошутить над своими критиками и доказать, что он нечто большее чем просто мем про братьев. В альбоме приняли участие уважаемые и модные артисты, стиль которых отличается от музыки Macan.

Хотя Macan всё ещё предпочитает «пацанскую тему» и читает рэп про дворы, разборки и свою большую любовь к девушке, музыкально в этом альбоме он подстраивается под своих коллег. Например, многих поклонников удивил трек «Запрещаю забывать», который рэпер записал с SALUKI. Композиция выбивается из творчества Macan резкостью, неожиданностью и сложностью битов.

Звучит пластинка разрозненно, но, учитывая задумку альбома, это не проблема. Как и в прошлых работах Macan, в новом лонгплее много клише вроде «Я пролью любую кровь, лишь бы её не ранило». Они уже успели стать его фишкой: пока остальные выпускают сложные треки, Macan повторяет близкие всем прописные истины.

BRATLAND точно займёт высокое место в чартах, потому что альбом послушают и поклонники Macan, и его ненавистники, которые удивятся списку коллабораций. Это поможет Macan в очередной раз закрепить за собой статус одного из главных рэперов современной России.

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