Популярная в США уральская метал-группа выпустила альбом GRIZZLY

Дэткор-группа Slaughter To Prevail, возглавляемая россиянином Александром Шиколаем, выпустила новый альбом GRIZZLY. В лонгплей вошло 13 треков, в том числе выпущенные ранее синглы Viking, Behelit, Kid Of Darkness, Kostolom и 1984.

© Соцсети группы Slaughter To Prevail

Шиколай, он же Alex Terrible, стал известен благодаря YouTube-каналу с исполнением чужих метал-песен. В 2014 году вокалист собрал Slaughter To Prevail, родным городом коллектива считается Екатеринбург. В 2016-м группа заключила контракт с американским лейблом Sumerian Records, на котором выпускается по сей день. В состав коллектива также входят гитаристы Дмитрий Мамедов и Джек Симмонс, басист Михаил Петров и ударник Евгений Новиков.

За почти 10 лет на сцене коллективу удалось собрать обширную фан-базу. На фоне иных дэткор-групп их отличает славянский колорит. Помимо пения либо на чистом русском, либо на английском с ярко выраженным акцентом, Slaughter To Prevail часто используют в композициях известные фольклорные образы. К примеру, в новом альбоме есть композиции, посвящённые Бабаю и Кощею Бессмертному, а в 2021-м коллектив выпустил песню про Бабу-ягу.

GRIZZLY продолжает этот творческий вектор, добавляя к обширной славянской эстетике Slaughter To Prevail несколько новых граней. Название релиза и одного из треков отсылает к образу самого Шиколая и известному стереотипу о медведях, разгуливающих по улицам российских городов. Коллектив не воспринимает миф всерьёз, обыгрывая его с юмором. Особенно по-хорошему абсурдна вставка «Песенки о медведях» в совместном исполнении мило поющей Аиды Ведищевой и орущего Шиколая.

Ещё меньше серьёзности музыканты вложили в Song 3, записанную совместно с девичьей группой BABYMETAL. Контраст брутальности Шиколая и сладкоголосых японок звучит необычно, но на удивление удачно.

Всего в нескольких треках Slaughter To Prevail пытаются звучать серьёзно. К примеру, в Viking группа слегка входит в образ скандинавских фолк-металистов, но при этом всё равно не отказывается от русского языка и гремящих инструментов, свойственных дэткору. В Behelit коллектив даже обращается к мощи симфонического оркестра, а в треке Rodina внезапно превращается в «Любэ» на метал-дрожжах.

Главное достоинство Slaughter To Prevail не столько в их готовности петь о России, будучи резидентами американского лейбла, сколько в способности никогда не воспринимать себя всерьёз. Это качество и помогло группе выпустить громкий альбом, способный проложить путь в сердце как российского, так и зарубежного поклонника метал-музыки.

Главные российские метал-альбомы 2024 года