Главное в музыке за неделю: в Россию едет легенда электроники, Лепс в «Лужниках»

В Москве и Санкт-Петербурге выступит звезда электроники Пол Окенфолд, а Григорий Лепс загодя анонсировал юбилейный концерт в «Лужниках». Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Соцсети Григория Лепса

Новости недели

Звезда электронной музыки Paul Oakenfold возвращается в Россию

© Martin Harris/Capital Pictures/globallookpress.com

Английский диджей Пол Окенфолд выйдет на сцену в клубе A2 в Санкт-Петербурге и в клубе BASE в Москве. Мероприятия состоятся 12 и 13 сентября соответственно. На разогреве выступят Alexander Popov, ALEXØØ, Makone и KDDK. Как сообщают организаторы, Окенфолд проводит, вероятно, последние масштабные гастроли в карьере. По этой причине ему важно посетить Россию, где он часто выступал — последний раз семь лет назад на чемпионате мира по футболу в рамках Fifa Fan Fest.

Григорий Лепс анонсировал юбилейный концерт в «Лужниках»

Певец Григорий Лепс анонсировал юбилейный концерт на стадионе «Лужники» за два года до события. Мероприятие состоится 16 июня 2027 года. Таким образом артист отметит своё 65-летие. Организаторы обещают масштабное шоу с впечатляющими визуальными эффектами.

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» перенесён на 2026 год

© Соцсети фестиваля «Ветер Сибири»

Крупный новосибирский рок-фестиваль «Ветер Сибири» был отменён и перенесён на 2026 год. Мероприятие планировалось провести с 1 по 3 августа 2025 года. Организаторы не раскрыли причины отмены, но пообещали, что следующим летом фестиваль обязательно состоится. На «Ветрах Сибири» должны были выступить «Три дня дождя», Вадим Самойлов, Владимир Кузьмин и более 20 артистов из России и Казахстана.

Ариана Гранде заверила, что не уходит из музыки

Ариана Гранде успокоила своих поклонников, переживающих, что американская певица полностью уйдёт в кино. Артистка в своих соцсетях заявила, что не планирует бросать музыку ради актёрской работы. Гранде подчеркнула, что музыка — важная часть её жизни, для которой она найдёт время. Также исполнительница планирует отправиться в небольшой тур в 2026 году.

Стал известен уровень зарплат в музыкальной индустрии

Приложение для артистов Звук Студио и Moscow Music School провело исследование, сколько зарабатывают разные представители музыкальной индустрии. Опрос показал, что начинающие специалисты получают до 100 тысяч рублей в месяц, и 76% приходится совмещать занятия музыкой с параллельной работой. С получением опыта доход может вырасти у профессионалов в 2–5 раз. С подробностями можно ознакомиться в новости.

Звук Студио и Moscow Music School раскрыли уровень зарплат в музыкальной индустрии

Релиз недели

Ay Yola — Ural Vasyaty

© Соцсети группы Ay Yola

Уфимская группа Ay Yola выпустила новый трек, который позиционируется как один из ключевых в предстоящем альбоме. Если на прошлых трёх синглах Batyr, Tugan Tel и Yola коллектив делал уклон в речитатив, то Ural Vasyaty в большей степени напоминает их главный хит Homay. Здесь есть все составляющие, принёсшие группе успех: красивые этнические мотивы в современной обработке, горловое пение и красивый чистый вокал Адель.

Материал недели

Стомиллионная пенсия, предательство жены и икона от Путина: добро и грехи Григория Лепса

16 июля Григорий Лепс отметил свой 63-й день рождения. «Рамблер» собрал интересные факты из биографии артиста. Сколько стоил один из главных хитов певца, из-за чего Лепс едва не умер и когда он собирается уйти со сцены — узнаете из материала.