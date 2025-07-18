Авторы хита «ГЛАМУР» выпустили вторую часть альбома «2007»

Белорусские рэперы Uniqe, nkeeei и ARTEM SHILOVETS, прославившиеся благодаря треку «ГЛАМУР», представили пластинку «2007 ч. 2», вдохновлённую золотой эпохой нулевых. Она стала продолжением альбома «2007 ч. 1», которую хип-хоп-артисты выпустили в 2023 году. В новом альбоме, состоящем из 16 треков, отметились певица Люся Чеботина, рэперы Toxi$, ЛСП, Heronwater, GONE.Fludd, Wipo и Navai.

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В представлении белорусских артистов, которые в начале нулевых только родились, музыка того времени была переполнена автотюном и наглой лирикой. На протяжении всего альбома музыканты хвастаются деньгами и женщинами, которых называют «секси ледис». Кажется, что они постоянно шутят, из-за чего вся пластинка кажется сплошной иронией.

По сравнению с первой частью в «2007 ч. 2» нет каких-то новых решений. Музыканты просто используют свои предыдущие удачные фишки вроде аналоговых электронных битов. Это звучит трендово, поэтому будет цеплять слушателей, правда, не так сильно, как год или два назад.

По приглашённым артистам можно понять, что белорусское трио укрепило свои позиции в музыкальной индустрии. Лонгплей начинается с совместной песни с Люсей Чеботиной и потенциально главного хита.

Альбом «2007 ч. 2» понравится тем, кто любит танцевальные треки и скучает по ранним работам Тимати.

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