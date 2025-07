Новый Роберт Плант и «Трон» Nine Inch Nails: зарубежные новинки недели

Экс-лидер Led Zeppelin Роберт Плант возвращается в фолк, а Nine Inch Nails впервые демонстрируют, каким будет саундтрек фильма «Трон: Арес». Инди-артистка Джейд Бёрд размышляет о поколенческих травмах, а восходящий поп-исполнитель Алекс Уоррен успокаивает более юную версию самого себя. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Robert Plant — Everybody’s Song

Жанр: многозвучный фолк-рок со средневековым флёром.

Вокалист Роберт Плант, известный как лидер рок-группы Led Zeppelin, выпустил свою версию песни Everybody’s Song. Оригинал композиции принадлежит инди-рок-группе Low: он вышел в 2005 году в альбоме The Great Destroyer. Плант облегчил аранжировку, избавившись от шума и затянутого ритма, и придал композиции большей мелодичности. В его версии инструменты не дребезжат, а звучат чисто и гармонично. Тревожное настроение оригинала не исчезло, зато появился антураж средневекового фэнтези, что свежо и необычно.

Помимо премьеры новой песни, Роберт Плант анонсировал новый сольный альбом. Лонгплей, получивший название Saving Grace, выйдет 26 сентября.

Nine Inch Nails — As Alive As You Need Me To Be

Жанр: эйфорическая электроника.

Индастриал-группа Nine Inch Nails, возглавляемая Трентом Резнором, представила первый саундтрек к фильму «Трон: Арес». Песня As Alive As You Need Me To Be прозвучала в трейлере картины, но только ей коллектив не ограничится: 19 сентября от имени Nine Inch Nails выйдет полноценный альбом, записанный целиком для звукового сопровождения картины. Всего музыканты напишут 24 композиции. Не исключено, что часть из них будет инструментальной.

Текст нового трека Nine Inch Nails посвящён желанию вернуть себе способность чувствовать и верить в нечто большее. Судя по вдохновляющему электронному звучанию и сильно обработанному вокальному аутро, главному герою трека это удаётся. В As Alive As You Need Me To Be нет даже намёков на тяжёлое прошлое Nine Inch Nails — трек явно играет по правилам Disney и кибернетической вселенной «Трона».

AURORA — You Can’t Run From Yourself

Жанр: эфемерно-неоновый поп.

Норвежская поп-певица Аврора представила новую песню You Can’t Run From Yourself, вошедшую в саундтрек второго сезона аниме «Кайдзю № 8». Композиция длится всего две минуты, но за это время успевает превратиться из воздушной баллады в эйфорический дарк-поп.

Ключевой посыл лирики — в бессмысленности попыток подавить свои эмоции, даже самые негативные. Хотя текст не отличается ярким символизмом и поэтическими изысками, повтор титульной фразы в аутро всё же звучит эффектно.

Renee Rapp — Why Is She Still Here?

Жанр: поп-соул.

Восходящая поп-звезда Рене Рэпп поделилась уже третьим синглом с альбома BITE ME, который выйдет 1 августа. В «Why Is She Still Here?» певица жалуется на любовный треугольник, в котором очутилась по вине своего партнёра. Винтажная поп-соул-аранжировка в стиле Нэнси Синатры навевает лёгкую ностальгию, но гармоничный вокал Рэпп выдаёт в размеренной композиции современный хит.

Alkaline Trio — Oblivion

Жанр: тревожный поп-панк.

Американская рок-группа Alkaline Trio выпустила песню Oblivion, спродюсированную ударником blink-182 Трэвисом Баркером. Торопливый трек пропитан чувством тревоги и потерянности в мире, который медленно, но верно сходит с ума. Особенно чётко звучит барабанная партия: очевидно, что к этому инструменту продюсер относится с особой любовью. Герой трека ищет спасение от безумия в книгах, анестезии и побеге из родного штата, но без особого успеха.

По словам музыкантов, трек стал одним из трёх, записанных совместно с Баркером. Дата выхода ещё двух песен пока не анонсирована.

Альбомы

Lord Huron — The Cosmic Selector Vol. 1

Жанр: атмосферная инди-музыка.

Для кого: для тех, кто беспрестанно ищет смысл жизни.

Знаменитая американская инди-группа Lord Huron выпустила первую часть альбома The Cosmic Selector. В релиз попали 12 треков, в том числе синглы Who Laughs Last и Nothing I Need, вышедшие ранее. Композиции объединены между собой темой непрестанных поисков себя, ради которых не страшно погрузиться даже в глубину леса, изображённого на обложке.

На ней также можно увидеть музыкальный автомат, символизирующий жанровое разнообразие релиза. В трек-лист попали как атмосферные баллады с вокалом, вплетённым в задний фон (It All Comes Back), так и остросюжетные истории с резким звучанием (Who Laughs Last). Разные композиции не связаны друг с другом на уровне аранжировок, так что местами альбом кажется неравномерным. Но это же помогает Lord Huron удивлять слушателя с каждой новой песней, поэтому The Cosmic Selector Vol. 1 звучит как минимум интересно.

Alex Warren — You’ll Be Alright, Kid

Жанр: меланхоличный поп.

Для кого: для поклонников Льюиса Капальди и Эда Ширана.

Молодой артист Алекс Уоррен, штурмующий верхушки американских чартов, выпустил дебютный лонгплей. Одиннадцать треков из второй части релиза вышли ещё в сентябре 2024 года в виде мини-альбома под тем же названием. Сложенные вместе половины лонгплея образуют полноценную историю, в которой 24-летний Уоррен сталкивается с взрослением, страхом будущего и тревогой за любимых людей.

Альбом записан в минималистичных, но отнюдь не скучных аранжировках. Приятный баритон Уоррена и умиротворяющий посыл «всё будет хорошо» вполне способны обеспечить Уоррену орды поклонниц, плодовитую музыкальную карьеру и номинацию на «Грэмми-2026» в категории «Лучший новый артист».

Jade Bird — Who Wants To Talk About Love?

Жанр: гитарный инди-поп о разбитом сердце.

Для кого: для всех, кто пребывает в состоянии светлой скорби.

Американская инди-артистка Джейд Бёрд выпустила третий лонгплей, посвящённый хрупкости человеческих отношений. На его создание певицу вдохновил разрыв помолвки. Бёрд также признавалась, что в её семье случилось несколько разводов: отношения не сложились ни у её родителей, ни у бабушек и дедушек с обеих сторон. Пытаясь понять, как прервать поколенческую травму, певица не приходит к ответу, но всё же находит силы простить себя и своих родственников, которым не удалось сберечь любовь.

Продюсерами альбома выступили сразу несколько человек. Среди них — Грег Кёрстин (Адель, Foo Fighters, Гарри Стайлс, Майли Сайрус), Эндрю Уэллс (Фиби Бриджерс, Тедди Свимс) и другие. Лучше всего настроение и минималистичное гитарное звучание релиза описывает строчка из лид-сингла Dreams: «В прекрасный день я еду за рулём, разваливаясь на части».

