Российские музыкальные новинки: PIZZA и Агутин плюют на всех, а Бьянка защищает всех Никит

Сергей Приказчиков из PIZZA и Леонид Агутин танцуют, наплевав на всех, Бьянка посвящает песню Никитам, а Ваня Дмитриенко доказывает всем, что повзрослел. О самых интересных российских песнях, вышедших на прошедшей неделе, читайте в подборке «Рамблера».

© Соцсети Бьянки

AY YOLA — Ural Vasyaty

Жанр: этно.

Башкирская этно-группа AY YOLA, прославившаяся благодаря синглу Homay, готовится к выходу альбома. В новом треке Ural Vasyaty, который станет одной из ключевых песен на пластинке, артисты продолжают исследовать эпос «Урал-батыр». Как коллектив написал в соцсетях, в основу композиции лёг эпизод, в котором Урал-батыр находит святой источник — «Яншишмэ», воду, приносящую бессмертие. Но вместо того, чтобы выпить её до конца, он орошает водой землю и народ. В этой песне акцент сделан на горловом пении Рината Рамазанова, что добавляет ему жёсткости. Время от времени трек смягчают звучание народных инструментов и нежный вокал Адель Шайхитдиновой.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Жанр: поп.

В соцсетях девушки сходят с ума по 19-летнему певцу Ване Дмитриенко, который очень неожиданно повзрослел. В новом треке «Шёлк» он выстраивает образ дерзкого молодого человека, который готов на всё ради своей возлюбленной. Дмитренко смешивает поп-музыку с роком, в котором он чувствует себя весьма органично. Накал страстей достигает своего пика в припевах. В них Дмитриенко, покрикивая на слушателей, поёт о любви, которая побеждает ненависть.

PIZZA, Леонид Агутин — «Наплевать на всех»

Жанр: поп.

16 июля певец Леонид Агутин и лидер группы PIZZA Сергей Приказчиков праздновали свои дни рождения. Отметить их они решили выпуском совместной песни. Как рассказал в своих соцсетях Приказчиков, когда он начал писать песню «Наплевать на всех», то сразу заметил невольный оммаж творчеству Агутина. «Я решил показать ему, и, что удивительно, Леонид Николаевич ворвался моментально!» — поделился Приказчиков в своём посте. Этот трек действительно близок к музыкальному стилю Агутина своим фанковым звучанием и философской лирикой. В нём есть место и рефлексии, и любви, и мыслям об одиночестве. Но лёгкость, с которой Агутин и Приказчиков поют, что они танцуют, наплевав на всех, пересиливает все тяжёлые образы.

IOWA, Андрей Катиков — «Красный свет»

© Zion Music

Жанр: поп.

Продюсер Андрей Катиков, начавший свою сольную карьеру осенью 2024 года, объединился с поп-рок-группой IOWA для записи романтичного сингла «Красный свет». В песне красный свет символизирует борьбу разума и чувств. Судя по жизнерадостной мелодии, иррациональные эмоции побеждают. Живые инструменты в треке очень естественно сочетаются с динамичными битами. Хотя в «Красном свете» IOWA и Катиков используют достаточно лёгкую мелодию, они щедро украшают её вокальными изысками.

Бьянка — «Никита»

Жанр: R&B.

Создаётся ощущение, что в песне «Никита» автотюн появился раньше, чем сама Бьянка. Роботизированный голос певицы сопровождает слушателей до конца трека и отлично вписывается в юмористическую задумку композиции. Бьянка поёт о некоем Никите, от которого у неё «сердце биться перестало на несколько минут». Это мужское имя обрело неприятную славу в интернете, так как пользователи-девушки часто шутят, что парни Никиты — концентрат всего плохого, что есть на свете. Бьянка вступается за бедных Никит и одаривает их кучей комплиментов.

nttrl — Contrast

© МТС Лейбл

Жанр: инди.

Весной в сети завирусился трек певицы nttrl «Провода». Его мрачную атмосферу она решила переложить и на новый сингл Contrast. Ведущую роль в песне играет басовая партия, силу которой придаёт холодная электроника. За очарование отвечает хрупкий голос артистки, растворяющийся на фоне. Сама nttrl в пресс-релизе рассказала, что «это трек для грустных танцев в тумане на рассвете». Такое описание идеально подходит композиции, ведь вся она проникнута приятной меланхолией.

«синдром главного героя» — «убиваюсь тобой»

Жанр: инди-рок.

«Убиваюсь тобой» — это песня о парне, который не может перестать думать о девушке, совсем не обращающей на него внимания. Если с первых нот трек привлекает своим игривым вокалом, то потом к этому прибавляется неожиданное гитарное соло. Оно привносит драйв в композицию, которая под конец становится эмоциональной мясорубкой. В лирике этого трека меньше метафор, чем в предыдущих композициях «синдрома главного героя», но это определённо не сказывается на красоте текста, в котором герой будто кричит о своей боли.

«конец солнечных дней» — «песня простака»

Жанр: арт-рок.

Группа «конец солнечных дней» выпустила первый сингл в этом году. Наполненная духом юности «песня простака» рассказывает историю парня, который не может добиться взаимности от своей возлюбленной. Хотя тема трека достаточно печальна, он звучит как детская добрая композиция. А партии саксофона, которыми усыпана «песня простака», добавляют лёгких джазовых мотивов.

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