Фолк-группа Ay Yola выпустила клип на песню Ural Vasyaty

Башкирская фолк-группа Ay Yola, прославившаяся хитом Homay, выпустила клип на новую песню Ural Vasyaty. Как и предыдущие треки коллектива, она посвящена одной из сцен из эпоса «Урал Батыр».

© Соцсети группы Ay Yola

На этот раз герой жертвует собой, отказываясь от живой воды в пользу родной земли. Это событие — одно из ключевых в истории и их альбоме.

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Клип на композицию снял режиссёр Байар Барадиев. Съёмки проходили в различных областях Башкирии: в деревнях Старобабичево и Чураево, на горе Сусак и в селе Улькунды. В клипе не происходит самопожертвований: здесь показаны двое мужчин с голыми торсами, которые дерутся на большом мате посреди поля. В тех же локациях поют участники Ay Yola, притом солистка коллектива иногда восседает на белой лошади.

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