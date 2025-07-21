Slava Marlow выпустил психоделический клип на трек «Мания»

Российский продюсер и артист Slava Marlow, который ушёл в сторону электроники и гиперпопа в последнем альбоме «Эльф 1», выпустил клип на трек «Мания».

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Режиссёром ролика выступил Никита Вильчинский. По сюжету артист просыпается в квартире, где за ним присматривает робот, который подносит ему лекарство. Марлоу отказывается их принимать, после чего визуальный ряд становится всё более сюрреалистичным.

Марлоу начинал карьеру с написания битов и продюсирования других артистов. В 2020 году он выпустил дебютный мини-альбом «Снова я напиваюсь». Одноимённый трек стал вирусным.

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