Лидер «Миража» ответил на слухи, что он запретил Гулькиной снимать фильм о группе

Гитарист «Миража» Алексей Горбашов опроверг, будто он запретил экс-вокалистке коллектива Наталии Гулькиной снимать фильм о поп-группе.

© «Студия Мираж»/CC BY-SA 3.0, соцсети Наталии Гулькиной

«Мы никому ничего не запрещаем. Каждый волен заниматься тем, чем ему угодно. В одном из интервью журналисты достаточно вольно интерпретировали мои слова. Когда меня спросили о том, как я отношусь к идее Наталии снять фильм о "Мираже", я выразил мнение, что фильм должны снимать люди со стороны, а не сами участники группы», — передаёт слова Горбашова «Газета.ру».

По мнению гитариста, специалисты должны работать в своих профильных сферах. Горбашов считает, что участникам группы не стоит вмешиваться в сценарий и съёмочный процесс.

Впервые Гулькина рассказала о планах снять фильм о «Мираже» в октябре 2024 года. В апреле 2025-го певица говорила, что работа над проектом начнётся в ближайшее время, а пока кинематографисты собирают информацию о группе.

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