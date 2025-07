Мэйби Бэйби выпустила второй за три дня дисс на Инстасамку

Певица и рэперша Мэйби Бэйби выпустила трек и клип «Силиконовый гном (Instasamka Not Like Us)». Это уже второй её дисс на певицу Инстасамку за три дня.

© Соцсети Мэйби Бэйби

Диссами в рэпе называют оскорбительные треки-нападки, где задевается честь оппонента, — от английского слова disrespect, что переводится как «неуважение».

Название трека Мэйби Бэйби отсылает к хиту Кендрика Ламара Not Like Us, который являлся диссом на рэпера Дрейка. В композиции и клипе певица жёстко критикует Инстасамку, её мужа Moneyken, покупку ими футбольной команды и многое другое.

18 июля Мэйби Бэйби выпустила трек и клип «Неблагополучная семья» в эстетике «Семейки Аддамс», где нелестно прокомментировала семейные отношения Инстасамки.

Конфликт Мэйби Бэйби и Инстасамки длится уже несколько лет. В 2022 году Мэйби Бэйби уже выпускала трек INSTASAMKA DISS. В июле 2025 года вражда артисток обострилась, когда Инстасамка заявила, что Мэйби Бэйби и певица Дора разрушают Россию. 4 июля Инстасамка сама выпустила минутный дисс на Мэйби Бэйби под названием KISS MY DISS.

Новый альбом Мэйби Бэйби под названием Mayday должен выйти 1 августа.

