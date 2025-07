Мэрайя Кэри анонсировала новый альбом Here for It All

Поп-певица Мэрайя Кэри анонсировала в соцсетях свой 16-й альбом Here For It All, релиз которого состоится 26 сентября на независимом лейбле Gamma.

© Kristin Callahan/globallookpress.com

Солистка опубликовала короткое видео, где она идёт на шпильках и в конце поёт титульную песню.

Первый сингл Type Dangerous вышел в июне, он был написан и спродюсирован совместно с Андерсоном Паком. В музыкальном клипе снялся популярный блогер Mr. Beast.

Кэри намекает в соцсетях, что второй сингл будет называться Sugar Sweet. Какие ещё песни войдут в финальный список треков, пока неясно.

Последний альбом Кэри Caution вышел в 2018 году.

