Мэрайя Кэри анонсировала новый альбом Here for It All
Поп-певица Мэрайя Кэри анонсировала в соцсетях свой 16-й альбом Here For It All, релиз которого состоится 26 сентября на независимом лейбле Gamma.
Солистка опубликовала короткое видео, где она идёт на шпильках и в конце поёт титульную песню.
Первый сингл Type Dangerous вышел в июне, он был написан и спродюсирован совместно с Андерсоном Паком. В музыкальном клипе снялся популярный блогер Mr. Beast.
Кэри намекает в соцсетях, что второй сингл будет называться Sugar Sweet. Какие ещё песни войдут в финальный список треков, пока неясно.
Последний альбом Кэри Caution вышел в 2018 году.