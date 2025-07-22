22 июля 1983 года родился рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко. В ночь на 3 февраля 2019 года он скончался в Ижевске в возрасте 35 лет. Децл внёс значительный вклад в российскую хип-хоп-культуру и стал одним из первых её героев. В честь дня рождения артиста «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из его биографии.

Децл жил в комнате с сыном президента Замбии

Кирилл Толмацкий родился в далеко не бедной семье. Его отец Александр Толмацкий, начинавший с подпольных концертов, в девяностые уже был продюсером Олега и Родиона Газмановых и группы «Комбинация». Поэтому и юность Кирилла прошла не в среднестатистической российской школе, а в British International School. Он также несколько лет отучился в Швейцарии, где его соседом по комнате был сын президента Замбии.

Ходит легенда, что именно заграничный аристократ привёл Кирилла Толмацкого к хип-хопу. Правда, Кирилл в начале не был в восторге от этого жанра. «Он каждый день, каждое утро, просыпаясь, перед школой ставил 2Pac'а. Человек просто не воспринимал никакую другую музыку. Я бы сказал, что это достаточно агрессивное навязывание своей культуры», — рассказал Децл о соседе «Рен ТВ» в 2017 году. В этом же интервью он отметил, что постоянное прослушивание рэпа повлияло на его музыкальные вкусы в дальнейшем.

Псевдоним Децла появился благодаря его комплексу

© Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

На 16-летие Александр Толмацкий предложил Кириллу записать песню «Пятница» в студии и сделать на неё клип. Так Толмацкий-старший вместе со своим бизнес-партнёром Владом Валовым сделал из своего сына продюсерский проект.

Даже псевдоним, под которым прославился Кирилл Толмацкий, появился благодаря Толмацкому-старшему. Юный рэпер сильно переживал из-за своего маленького роста. Чтобы уничтожить в нём этот комплекс, Толмацкий назвал его Децлом. В переводе с тюремного жаргона это слово означает «маленький».

Однажды Децл и Николай Дроздов отравили команду ядовитыми лягушками

Кирилл Толмацкий участвовал в четвёртом сезоне телешоу «Последний герой», вышедшем на экраны в конце 2003 года. В рамках передачи люди пытаются выжить в экстремальных условиях. На необитаемом тропическом острове рэпер неожиданно подружился с ведущим программы «В мире животных» Николаем Дроздовым, которому на тот момент было 66 лет. В 2019 году Дроздов в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказал о своём отношении к артисту: «Кирилл оказался очень воспитанным парнем, из приличной культурной семьи. Не кичился. Умел к себе вызвать уважительное отношение исключительно своим трудом и культурным поведением, вежливым обращением. Я очень ценил его и всегда называл только на “вы”».

Во время шоу Кирилл Толмацкий наловил лягушек. Дроздов, как истинный знаток своего дела, определил, что они ядовитые. При этом он отметил, что если снять с лягушек кожицу и промыть их мясо, то они сгодятся для ужина. Вместе с Децлом он приготовил из них суп, от которого всей команде сильно поплохело. Обошлось без серьёзных последствий, но Дроздов из-за этого промаха очень переживал.

© Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Децл носил дреды 20 лет

Одна из самых запоминающихся деталей в образе Децла — это дреды. Он начал их плести ещё в 1999 году, когда ему было 16. С того времени артист никогда не стриг свои волосы, лишь подплетал их. На момент смерти в 2019 году его дреды были ниже колен.

Как объяснял исполнитель, эта причёска ассоциировалась у него с внутренней и внешней стабильностью. Когда в 2013 году Децла спросили, что должно произойти, чтобы он отстриг свои волосы, он озадаченно ответил: «Третья мировая?»

Децл подал в суд на Басту за оскорбления

© Сергей Пивоваров/РИА Новости

Конфликт Децла и Басты начался в 2016 году. Тогда Децл пожаловался на шумную работу клуба «Газгольдер», который принадлежал Басте. Вскоре ссора стала достоянием общественности. Обе стороны не скупились на оскорбления и язвительные высказывания. Дошло до того, что Баста обозвал Децла «гермафродитом» и «лохматым чмом». Тот в свою очередь решил подать на своего коллегу в суд, который в итоге обязал Басту выплатить Децлу 350 тысяч рублей.

Артисты не успели помириться. Когда Децл умер в 2019 году, Баста сразу же принёс соболезнования его семье. В 2023 году в YouTube-шоу «Вписка» Баста признал, что совершил ошибку, ведь в той ситуации нужно было просто поговорить. «Мне жаль, на самом деле… Вот сейчас понимаю: его не стало, и мне жаль, что это было вообще. Но этого не изменить. Я к нему всегда относился очень тепло, поэтому, видимо, вдвойне так отреагировал», — рассказал он. До этого музыканты были в дружеских отношениях и даже записали совместный трек «Дай мне». В нём Баста выступил под своим другим псевдонимом Ноггано.

Сын Децла тоже стал рэпером

Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселёв, более известный как Тони Киселёв, родился 17 июня 2005 года в гражданском браке Децла и модели Юлии Киселёвой. После смерти рэпера Александр Толмацкий сомневался, что Антоний — его внук. Ситуацию разрешил ДНК-тест, результат которого доказал, что Кирилл Толмацкий — биологический отец Антония.

Тони очень многое перенял от Децла: от дредов до любви к музыке. В 2021 году он выпустил дебютный трек Dzen под псевдонимом Juzeppe Junior, отсылающим к одному из имён Децла — Джузеппе Жёстко. Сейчас на его счету семь синглов, последний из которых, «Буревестник», вышел в апреле 2025-го.

© Соцсети Тони Киселёва

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

Впервые о планах инсценировать свою смерть Децл сказал в 2007 году ижевскому изданию Fanlife. В 2015-м он вновь повторил эту мысль в интервью для «Галереи Чижова». «Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой», — заявил он. Децл добавил, что хочет дожить до 450 лет, потому что «столько всего интересного происходит, что жизни на всё не хватит».

3 февраля 2019 года, когда ему было 35 лет, Децл скончался в гримёрке после частного выступления в Ижевске. О его смерти сообщил Александр Толмацкий в своих соцсетях. Причиной была острая сердечная недостаточность. Из-за ранних высказываний исполнителя некоторые поклонники не верят в его смерть и продолжают искать доказательства, что Децл всё ещё жив.

Вышел сборник-трибьют Децлу с участием ЛСП, polnalyubvi, Yanix и других