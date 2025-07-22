Tyler, The Creator неожиданно выпустил альбом Don’t Tap the Glass

21 июля американский хип-хоп-исполнитель Тайлер Оконма, более известный под псевдонимом Tyler, The Creator, представил девятый студийный альбом под названием Don’t Tap the Glass (в переводе на рус. — «Не стучите по стеклу»). Единственной промокампанией релиза стали неоднозначные посты артиста в соцсетях, в которых он писал, что 21 июля что-то произойдёт. Лишь 18 июля он объявил название лонгплея. В альбом вошли 10 треков, а общий хронометраж лонгплея составил всего 28 минут.

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Tyler, The Creator славится концептуальностью своих работ. Например, в предыдущем альбоме Chromakopia, выпущенном 28 октября 2024-го, рэпер размышлял о кризисе среднего возраста и взрослении. Но в этот раз он решил не заморачиваться. В Don’t Tap the Glass нет какого-то единого, «сложного» смысла. Единственное, что объединяет треки, — это их танцевальность и качественные переходы.

В день выхода альбома Tyler, The Creator сделал большой пост в соцсетях:

Я спросил у нескольких друзей, почему они не танцуют на публике, и некоторые ответили, что они боятся быть снятыми на камеру. Я подумал: чёрт, это же естественная форма самовыражения, получается, что определённая связь с музыкой теперь пропала. Это заставило меня задуматься, насколько сильно наша человеческая натура была убита из-за страха стать мемом. Я только что вернулся с вечеринки-прослушки альбома, и это была одна из лучших ночей в моей жизни. 300 человек. Телефоны запрещены. Никаких камер. Только колонки и парилка. Все танцевали, двигались, самовыражались, потели. Это было по-настоящему красиво.

Возможно, именно такого ощущения свободы и не хватало в последних альбомах Тайлера. Несмотря на отсутствие глубокого философского смысла, треки в Don’t Tap the Glass выполнены качественно и неординарно.

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