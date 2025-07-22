Начались съёмки фильма «Сектор Газа» о Юрии Хое

Стартовали съёмки полнометражного фильма «Сектор Газа». В грядущей картине будет рассказана история лидера панк-рок-группы Юрия Клинских, известного также как Юрий Хой.

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За проект отвечают кинокомпания «Лунапарк» и «Студия Чеховъ», а также онлайн-кинотеатр PREMIER. Режиссёром выступает Владимир Щегольков, ранее снявший сериал «Цербер». Сценарий написали Роман Богословский и Дмитрий Лемешев. Последний также участвовал в создании сценария к сериалу «Король и Шут».

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER и видеохостинга RUTUBE Давид Кочаров в своём Telegram-канале отметил, что на съёмки фильма приехала Ирина Клинских, дочь Юрия Хоя. Это стало для команды особенно волнующим моментом. «Ирина “в материале” с самого начала, с первых разработок сценария, и видно, как ей это по-настоящему важно», — написал Кочаров.

Когда состоится премьера картины «Сектор Газа», пока неизвестно.

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