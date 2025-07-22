Татьяна Буланова, Mirèle и другие выступят на «ФЕСТИКЕ»

Музыкальный фестиваль «ФЕСТИК» от «Диско-клуба» пройдёт 23 и 24 августа на территории завода «Кристалл». Среди выступающих артистов — Татьяна Буланова, Mirèle, Dj Stonik1917, «Казускома» и многие другие.

© Предоставлено организаторами

Одной из визитных карточек «ФЕСТИКА» стали секретные гости, которых организаторы не объявляют до последнего момента. Сейчас лайнап фестиваля выглядит так:

Dj Stonik1917

iskrit

Kito Jempere Orchestra

Mirèle

Natasha Bai

XRUSTALIC

Казускома

СТЕРЕО ШИРИНА

Татьяна Буланова

Кроме них на «ФЕСТИКЕ» с диджей-сетами выступят Biicla, Dominique Mara, Eostra, Errortica, Arash & Quasar, Kovyazin D, Lipelis, Mashkov, Moisei, Qarti, Sputnik и Wasta.

Впервые «ФЕСТИК» прошёл в 2022 году. В 2024-м он собрал более 10 тысяч человек. В лайнапе были Cream Soda, Ольга Бузова, Лолита, Mayot, ХАСКИ и другие. Как обещают организаторы, в этом году фестиваль будет «ещё круче».

Семейный рок, эмо-ностальгия и корейцы в Одинцове: лучшие музыкальные фестивали июля