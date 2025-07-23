Вёдра помоев, штраф за попу и обнажённые фото: секреты Клавы Коки

23 июля день рождения отмечает Клавдия Высокова, широко известная под псевдонимом Клава Кока. Российской артистке, блогеру и телеведущей исполняется 29 лет. «Рамблер» делится десятью самыми интересными фактами из биографии певицы — о самой первой её написанной песне, пути к славе и участии в романтическом реалити-шоу, приведшем к краху.

© Соцсети Клавы Коки

Свою первую песню Клава Кока написала в восемь лет

Первые творческие попытки Клава Кока, тогда ещё — юная Клавдия Высокова, предпринимала уже в возрасте восьми лет. На тот момент она уже ходила на хоровой кружок при Свердловской филармонии. Когда занятия заканчивались, Коку забирали либо её мама, либо её бабушка. В один из таких вечеров будущая артистка написала композицию про «весёлую бабушку Люси», которая часто ездила в такси. Однажды героиня песни «скатилась с быстрой горочки в кювет», но её спас сосед. Хит заканчивается тем, что бабушка Люси «сидит нарядная» и никуда не ездит, радостно играя с новым другом в «Дурака». Студийной записи песни про бабушку Люси пока нет, но послушать её в исполнении Клавы Коки можно в интервью артистки в интернет-шоу Басты «Вопрос ребром» 2023 года.

В юности Клава Кока увлекалась панк-музыкой

© Соцсети Клавы Коки

Сегодня Клава Кока называет себя поп-певицей, но это далеко не единственная музыка, на которой она росла. В 2022 году артистка призналась в интервью изданию Звук Медиа, что была фанаткой ска-панка. Это поджанр панк-рока, который характеризуется более весёлым звучанием и использованием нетипичных инструментов — например, труб и саксофонов. Кока даже назвала любимую песню в этой стилистике: ею стала композиция «Сердце в стиле СКА» группы The ОгрыZки. В годы юности исполнительница хита «Покинула чат» даже входила в состав рок- и метал-коллективов, правда, ни один из них не добился широкого успеха ни до, ни после её участия.

Для исполнения мечты Клаве Коке не хватило одного балла на ЕГЭ

Клава Кока никогда не скрывала, что хотела стать певицей с самого детства. Артистка даже планировала поступить на продюсерский факультет ВГИКа, но ей не удалось. Главной преградой стал недостающий балл ЕГЭ: он не позволил Коке поступить в университет на бюджетной основе. Платное отделение будущая артистка не могла себе позволить, так как росла в небогатой семье. Об этом Кока рассказала изданию «Пермь Онлайн» в 2018 году.

Хотя результаты экзаменов певицы были недостаточно хороши для ВГИКа, ей удалось поступить в РАНХиГС по специальности «управление персоналом государственной службы». Поработать в этой сфере Коке пока не довелось.

Клава Кока прославилась своими переводами с английского на русский

Первый профессиональный контракт Клава Кока подписала в 2015 году, когда её таланты оценило руководство лейбла Black Star. Невзирая на поддержку на профессиональном уровне, новые релизы артистки не находили отклика аудитории. В 2016-м Кока создала YouTube-канал, на котором запустила рубрики «КокаПелла» и «Клава Транслейт».

Наибольшую популярность приобрели ролики, в которых артистка переводила зарубежные хиты на русский язык. К примеру, за восемь лет с момента публикации её версия Despacito, в оригинале исполненная Луисом Фонси и Daddy Yankee, набрала 6 миллионов просмотров. Русский перевод дуэта Кэти Перри и Ники Минаж Swish Swish собрал больше 4 миллионов, а кавер на bad guy Билли Айлиш — 9 миллионов.

Первым жанром Клавы Коки был кантри

© Соцсети Клавы Коки

Ещё одним толчком к популярности для Клавы Коки стала резкая смена имиджа. Свои первые песни она выпускала в жанре кантри и даже на сцене появлялась с гитарой и в шляпе с распущенными каштановыми волосами. По воспоминаниям продюсера Коки Владимира Курьянова, именно этот имидж простой хрупкой девчонки и привлёк внимание Black Star. Слова музыканта приводит Forbes.

Сегодня о тех днях напоминает только дебютный альбом Коки «Кусто», выпущенный в 2015 году. Когда лонгплей не оправдал возложенных на него надежд, артистка приняла решение о резкой смене имиджа и стилистики. Она сделала короткую стрижку, осветлила волосы и отказалась от исполнения кантри, переключившись на более современный и трендовый R&B. Первым альбомом с такой эстетикой стал релиз «Неприлично о личном» (2019), для обложки которого Кока снялась обнажённой. Смена имиджа себя целиком оправдала: песни артистки наконец-то начали попадать в чарты и приносить ей первые большие награды.

Клава Кока одной из первых поняла, как использовать TikTok для продвижения

Сегодня словосочетанием «Звезда TikTok» никого не удивишь. Соцсеть стала платформой успеха для десятка отечественных и зарубежных молодых музыкантов: к примеру, здесь свой путь начинали артистки Валя Карнавал и Юля Гаврилина, а также американская певица Оливия Родриго. Но когда TikTok только появился в России в 2019-м, немногие могли представить, что он может стать серьёзным подспорьем для творческой карьеры. Клава Кока рискнула, став одной из первых поп-певиц, которые зарегистрировались в соцсети.

Риск себя полностью оправдал. По оценке Forbes, всего за полгода аккаунт Коки набрал более 4 миллионов подписчиков, а под её песни было снято более 1 миллиона роликов. Артистка добилась такого успеха благодаря активному взаимодействию с функционалом платформы, к примеру предлагая поклонникам снимать танцевальные видео в поддержку её новых треков.

Однажды Клава Кока появилась обнажённой на обложке мужского журнала

© Playboy

Обложка альбома «Неприлично о личном» — не единственная, на которой Кока появилась практически без одежды. В 2021 году её пригласили сняться для мужского журнала Playboy, назвавшего артистку «Главной девушкой лета». Фотографии были напечатаны в чёрно-белой гамме, но их сопровождало предложение «Раскрась меня, если сможешь».

Кока выложила снимки в соцсетях и подчеркнула, что ещё совсем недавно боялась даже выкладывать фото в купальнике. Но к моменту съёмок для Playboy артистка раскрепостилась, поэтому чувствовала себя «максимально привлекательной» и хотела этим поделиться.

Клава Кока обустроила для себя «Барби-хаус»

Одной из первых больших покупок Клавы Коки после успешного запуска музыкальной карьеры стала большая квартира в элитном жилом комплексе Москвы. Сразу после приобретения артистка задалась целью сделать в ней ремонт по своему вкусу. Хотя реновация квартиры заняла больше времени, чем было запланировано, в ноябре 2024-го Кока въехала в полноценный «Барби-хаус». Как артистка сообщила в соцсетях, она окружила себя розовым цветом: поставила в квартиру розовую раковину, а также выкрасила этим цветом стены.

Кока особенно подчеркнула, что не брала ипотеку и ни к кому не обращалась за финансовой помощью. Всего за покупку квартиры и ремонт певица отдала 60 миллионов рублей.

Клава Кока пыталась найти любовь в реалити-шоу «Сердце Клавы»

© Соцсети Клавы Коки

Летом 2023 года стало известно, что Клава Кока станет главной героиней реалити-шоу «Сердце Клавы». Согласно замыслу сценаристов за любовь артистки должны были бороться 26 мужчин. Они должны были проходить через различные испытания, среди которых — свидания, подарки, совместные ужины и многое другое. Каждую задачу артистка придумывала самостоятельно.

Во время некоторых проверок на прочность страдала сама Кока. Например, в одном из эпизодов артистка стояла под ведром из помоев: оно опрокидывалось каждый раз, когда кто-либо из участников врал. Мужчины в тот момент были подключены к полиграфу, быстро распознававшему их ложь. В общей сложности в тот день на Коку было вылито шесть вёдер помоев.

Победителем проекта стал Александр Поверин — блогер и модель. Одна из ведущих проекта, сваха Роза Сябитова, сразу предположила, что история влюблённых будет короткой, и оказалась права. Кока и Поверин расстались спустя год отношений: по словам певицы, причиной стали разные жизненные приоритеты. Артистка была готова завести детей, а её избранник — нет. По следам неудавшегося романа Кока выпустила альбом «Депрессаунд», пока что последний в её дискографии.

Попа Клавы Коки принесла ей штраф в 400 тысяч рублей

На съёмках клипа «Нет проблем» с Клавой Кокой произошла курьёзная ситуация. Во время фотосессии на автомобиле певица села на капот и просидела на нём так долго, что оставила вмятину. Хозяин машины потребовал у артистки денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Об этом сама артистка сообщила в соцсетях, уверив подписчиков, что это, «к сожалению, не шутка».

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