Про Тейлор Свифт выйдет новый документальный сериал

Премьера двухсерийной документалки про американскую поп-певицу Тейлор Свифт, предварительно получившая название Taylor, состоится на британском телеканале Channel 4. Точная дата выхода сериала пока неизвестна.

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Сериал, снятый режиссёром Гаем Кингом, расскажет про эволюцию Тейлор Свифт и историю её стремительного восхождения на вершину поп-славы. В грядущем проекте будут показаны редкие архивные кадры, а также прозвучат комментарии экспертов и поклонников, пишет издание Deadline.

35-летняя Тейлор Свифт уже больше 20 лет находится на сцене. За это время она успела стать одним из самых продаваемых музыкантов в истории и получить 14 статуэток «Грэмми».

Ранее издание Billboard назвало Тейлор Свифт лучшей артисткой XXI века.

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