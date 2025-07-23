Певица Doja Cat заявила, что закончила работу над новым альбомом

Американская певица Doja Cat написала в своих соцсетях, что «альбом завершён». Пластинка получила название Vie, что с французского переводится как «Жизнь». Точная дата релиза лонгплея пока неизвестна, но ориентировочно он выйдет этой осенью.

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Артистка впервые поделилась, что работает над новым альбомом, ещё осенью 2024 года. В июле 2025-го Doja Cat раскрыла, что Vie будет поп-лонгплеем с винтажным звучанием. По поводу темы пластинки певица в интервью для V Magazine сказала: «Концепция альбома тесно связана с любовью, романтикой и сексом, а также обсуждением отношений. На самом деле это больше об отношениях в целом, в том числе и с самим собой».

Предыдущий альбом Doja Cat «Scarlet» вышел в сентябре 2023 года. В него вошёл такой хит, как Paint The Town Red, возглавивший чарт Billboard Hot 100.

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