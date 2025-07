Группа Tame Impala анонсировала выход новой музыки

Психоделический проект австралийского музыканта Кевина Паркера Tame Impala 25 июля выпустит новый сингл под названием End Of Summer. С большой вероятностью он войдёт в грядущий альбом Tame Impala.

В середине июля Кевин Паркер поделился фотографиями из студии, открыв новую эру в творчестве Tame Impala. После в соцсетях группы стали появляться короткие атмосферные ролики. В конце последнего из них появилась надпись «Пятница», а на сайте Tame Impala был запущен обратный отсчёт до предстоящего релиза End Of Summer.

Последний альбом группы The Slow Rush вышел в 2020 году. После этого Tame Impala изредка выпускали синглы. Кроме этого, Кевин Паркер работал над третьим студийником Дуа Липы Radical Optimism. 17 июля 2025-го Tame Impala отпраздновали 10-летие своей хитовой пластинки Currents, в которую вошли такие хиты, как The Less I Know The Better и New Person, Same Old Mistakes.

