Права на дебютный альбом Гуфа продадут за 95 миллионов рублей

Бизнесмен и музыкант Игорь Рыбаков выкупает права на дебютный альбом российского рэпера Гуфа «Город дорог», который также стал первым релизом участников группы Centr. Сумма сделки составит 95 миллионов рублей.

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До этого права на альбом принадлежали продюсеру, сооснователю и гендиректору лейбла «Монолит Рекордс» Антону Пронину. Часть прибыли от продажи пластинки он направит на поддержку реабилитационного центра наркозависимых людей, пишет «Интермедиа».

Новый обладатель прав на «Город дорог» Игорь Рыбаков заявил, что он является фанатом дебютника Гуфа: «“Город дорог” — альбом, который я когда-то давно заслушивал, что называется, до дыр. И когда у меня на YouTube-канале Антон Пронин озвучил предложение о его продаже, меня это заинтересовало».

«Город дорог» был выпущен в 2007 году. Песни, вошедшие в него, записывались с 2002-го. После выхода альбом был высоко оценён как слушателями, так и критиками. Например, издание Rolling Stone про него написало: «Виртуозное владение русским арго, до дрожи убедительные случаи из жизни, дурманная музыка, напичканная заковыристыми семплами, — во всех дисциплинах некоммерческого хип-хопа Гуф заслуживает самого высшего балла».

Баста заявил, что у них с Гуфом записаны четыре трека для совместного альбома