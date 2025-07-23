SEREBRO выпустили откровенный клип на песню «Дай мне шанс»

Российский гёрлз-бэнд SEREBRO представил музыкальное видео на трек «Дай мне шанс», выпущенный 16 мая. В эротичном клипе девушки призывают слушателей поддаться своим эмоциям.

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В музыкальном видео участницы SEREBRO находятся в эпицентре рейва. Дребезжащий свет и инфракрасная съёмка с тепловизором помогают погрузиться в атмосферу вечеринки.

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Как считает продюсер SEREBRO Максим Фадеев, в этом клипе виден прогресс вокалисток. «Девочки выросли как профессионалы, их творческий потенциал восхищает. Они уже матёрые девчонки, а не просто девочки, которые пришли в группу год назад», — пояснил он (его слова приводятся в пресс-релизе).

29 ноября 2024 года были объявлены участницы нового состава группы SEREBRO. Ими стали Айгуль Валиулина (Aya), Диана Рак (Di) и Дарья Кузнецова (Keiko). В этот же день вышла песня Song #2, ознаменовавшая возвращение культовой группы.

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