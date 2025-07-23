Дрейк подтвердил, что работает над новым альбомом Iceman

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк во время своего концерта в британском городе Бирмингеме заявил, что готовит новый альбом. Точная дата релиза пластинки, получившей название Iceman, пока неизвестна.

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«Вы знаете, я работаю над своим альбомом Iceman. Мне нужно о многом рассказать, так что я с нетерпением жду этого», — сказал Дрейк.

Это не первый раз, когда рэпер говорит о грядущей пластинке. Ещё в феврале, во время выступления в Австралии, Дрейк сказал, что он вернётся с альбомом, «когда придёт время».

Последней работой Дрейка стал сингл «What Did I Miss?», выпущенный 5 июля 2025-го. В нём он обращается к людям, отвернувшимся от него во время прошлогоднего дисса с Кендриком Ламаром. Трек дебютировал со второй строчки чарта Billboard Hot 100.

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