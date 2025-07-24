Тайный визит Боба Дилана в СССР: зачем приезжал звёздный американец

Почти 40 лет назад, 26 июля 1985 года, СССР посетил Боб Дилан. Визит американского артиста, на песнях которого выросло целое поколение, не анонсировался заранее и почти не освещался в СМИ. Восполнить пробелы в обширно изученной биографии музыканта решился блогер Кирилл Разумов, прежде выпустивший книгу «Море, яхты, рок-н-ролл». В издательстве АСТ вышла его книга «Боб Дилан в СССР: Люди, места, события». «Рамблер» поговорил с автором на презентации книги в Москве и узнал, зачем приезжал американский артист и как поэт Евгений Евтушенко помешал его встрече с советскими рок-музыкантами.

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Почему вы написали книгу именно про этот фрагмент из биографии Дилана?

Я блогер, несколько лет веду канал на «Дзене» «Море, музыка, туризм», где пишу истории про музыку, в основном не общеизвестные. Мне нравится, когда самому удаётся что-то расследовать.

Однажды я узнал, что в 1985 году в СССР приезжал Боб Дилан, и меня это заинтересовало. В те годы настоящие звёзды редко посещали Советский Союз, это было ещё до перестройки. Всех, кто приезжал, можно по пальцам пересчитать. Например, в 1979 году прошло несколько концертов Элтона Джона.

Дилан тогда был звездой. Он приезжал не как музыкант, а как поэт. Выступал на мероприятии под названием «Вечер мировой поэзии», что тоже интересно. Его появление прошло практически незамеченным. Выступление не анонсировали, никто о нём не знал. Как писал поэт Андрей Вознесенский, зрителей собрали по комсомольскому поручению, то есть принудительно, так что они вообще не понимали, кто перед ними.

Меня поразило, что никого не удивила хронология: ровно за две недели до этого мероприятия Дилан выступал на всемирно известном мероприятии под названием Live Aid, которое мы знаем по фильму «Богемская рапсодия» про музыкальную группу Queen. (Live Aid — большой благотворительный концерт, прошедший в поддержку голодающих Эфиопии. Участие в нём приняли Queen, Status Quo, U2 и другие музыканты. — прим. «Рамблера».) 92 тысячи человек на стадионе ревели от восторга, хотя он играл то же, что и в Москве: песню Blowin’ In The Wind. Я задался вопросом: как человек может пережить, что там он кумир, а здесь никто? Как это отразилось на его психике? Правда, ответов я так и не узнал.

А если предположить? Мог ли Дилана обидеть такой приём?

С конца 60-х Боб Дилан закрывался всё больше от публики и впадал в какое-то сумрачное, хмурое настроение. Я думаю, что он в нём приехал и в нём же уехал.

© Фонд Андрея Вознесенского

Боб Дилан и Андрей Вознесенский на даче в Переделкино, 1985 год.

Почему визит большого музыканта остался незамеченным?

Это вопрос к организаторам. В мероприятии участвовали 25 поэтов со всего мира: 10 иностранцев и 15 советских поэтов. Двое из них, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, были безумно популярны на тот момент. Даже если бы на афише не упоминали Боба Дилана, а написали только их имена, уже бы собралась толпа. Но по каким-то причинам, нам неведомым, это решили засекретить. На следующий день в Москве начался 12-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Вечер мировой поэзии проходил в рамках его культурной программы. Информации о фестивале много, а о вечере — на удивление мало. Эту информацию умышленно засекретили. Евтушенко и Вознесенский любили публичность, славу и поклонение. Мероприятие закрыли точно не в их интересах и не по их указанию.

Что бы изменилось, если бы Дилан приехал раньше? В визите Элтона Джона в 1979-м, например, видели символ грядущего перемирия между странами.

Дело не во времени, а в статусе. Если бы это были широко объявленные гастроли Дилана, это одно, а он приехал практически инкогнито.

Насколько тяжело было собирать фактуру для книги?

Мне дважды очень повезло. Боб Дилан был не только в Москве, он также посетил Тбилиси, где пробыл три дня. Мне удалось найти свидетелей благодаря небольшой заметке в интернете. Один парень, его зовут Зураб Какабадзе, подкараулил Дилана у входа в отель, и они минут 20 разговаривали. Этот мужчина оказался очень приятным человеком. Во второй раз мне повезло, когда я нашёл контакт американского поэта Джеймса Рэгана, который приезжал вместе с Диланом. Наша переписка заняла страниц шесть. Он утверждал, что они оба видели себя как послов доброй воли, которые несут мир.

Как вы проверяли факты, что Зураб Какабадзе действительно встречал американского артиста?

Про их встречу много написано в интернете. К тому же я пообщался с ним лично и поверил на слово. Зураб, наоборот, рассказывал, что вокруг их знакомства много слухов, которые не соответствуют реальности. Например, говорят, будто Дилан позвал его в свой номер, где Зураб играл ему на губной гармошке. Этого как раз не было, хотя Зураб тоже музыкант. Он как раз предупредил меня, что этим слухам верить не стоит. Но то, что он и его друг Гурам Шервашидзе встречались с Диланом у дверей отеля «Иверия», это правда. Для проверки остальных фактов я изучил десятки архивных документов: информация об этом есть в книге.

Я бы очень хотел, чтобы подключились другие специалисты и исследователи. Нет ни одной фотографии из советской прессы с этого вечера мировой поэзии. Про фестиваль — пожалуйста, а про вечер поэзии — нет. Есть одна фотография из Грузии, но Дилана явно снимали больше, кто-то должен был его узнать, сделать с ним снимки. Уже после выхода книги появились новые факты, так что работа над этой историей не закончена. Я очень надеюсь, что благодаря моему общению с прессой появятся люди, которые смогут дополнить эту историю новыми фактами. Мои контакты всегда можно найти в сети.

© Соцсети Кирилла Разумова

В книге вы пишете, что некоторые из советских рок-музыкантов были бы рады познакомиться с Бобом Диланом во время его приезда. Майк Науменко из группы «Зоопарк», например. Но их тоже никто не предупредил…

Даже не так. Один советский музыкальный критик рассказывал, что обращался к Евтушенко, который курировал эту встречу. Критик просил организовать встречу Дилана с нашими музыкантами, но Евтушенко отказал. Он аргументировал это так: «Я не знаю, кто это, что за люди, нам это не нужно».

Очень жаль. Как думаете, что роднит и отличает наших музыкантов от Дилана?

Дилан не был популярен в России — что в советское время, что сейчас. Но его песни и идеи проникали к нам через творчество лидера «Зоопарка» Майка Науменко. Например, Дилан пел про Нью-Йорк, а Науменко брал эту песню и пел про Петербург, вдохновившись его музыкой. Но это ни в коем случае не плагиат, а влияние.

Вдохновился ли Боб Дилан визитом в СССР? Scorpions, например, написали Wind Of Change как раз после визита в Москву. Песня стала очень известной и даже символической. Есть ли нечто подобное в творчестве Боба Дилана?

Сейчас — нет. Но я всюду честно говорю, что не специалист по творчеству Дилана. Я разбираюсь в его биографии в 80-е годы, но не более того.

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Расскажите, какие курьёзные случаи происходили с Диланом во время его визита в СССР?

Есть несколько забавных историй из Тбилиси. В Москве Дилана не узнали, а в Грузии — наоборот. Хотя никаких концертов не было, новость о его приезде быстро разлетелась по городу. Молодёжь сбежалась к зданию Совета писателей, где он должен был участвовать в официальном мероприятии. Пишут, что, когда он подъехал, машину с ним подняли и понесли. Конечно, машину не поднимали — это миф. Но публика была в безумном экстазе, Дилана это напугало. За пять лет до этой поездки поклонник убил его друга Джона Леннона. Поэтому он боялся сильного фанатского внимания. Был случай, когда молодой парень с фотоаппаратом бросился на машину и закричал: «Я люблю вас, мистер Дилан!» После этого Дилан закрылся в чёрной «Волге» и не выходил час, пока милиция не оттеснила публику.

Ещё в 2014 году в грузинской прессе вышли два больших интервью. Знаменитый поэт Резо Амашукели рассказал, что водил Дилана в хинкальную, так как музыкант хотел побывать там, куда ходят простые люди. Поэт выбрал довольно популярное место, но оно находилось в подвале, в плохом районе, и там было грязно. Дилан упирался, не понимал, куда его ведут, и вообще боялся, что не вернётся. Но потом поел хинкали, выпил пивка и был в огромном экстазе. На интервью Амашукели отреагировал журналист Давид Зурабашвили, который был уверен, что Дилан не мог остаться доволен после этого визита. Амашукели же заявил, что журналист клевещет, и пригрозил сломать ему за это ногу.

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Тимоти Шаламе в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (2024)

Недавно вышел биографический фильм про Боба Дилана «Никому не известный». Сам музыкант вносил правки в сценарий, добавляя вымышленные факты. Как думаете, мог ли он что-то добавить в вашу книгу?

Даже не знаю, я об этом не думал… В книге приведено интервью, которое Дилан дал в сентябре того же 1985 года. Он сидел у себя в Малибу и рассуждал о том, что журналисты ковыряются в грязном белье известных людей. Дилан мог бы посчитать, что я ворошу совершенно не нужные и никому не интересные факты. Ему это вообще могло быть неприятно. Известно, например, что он приезжал в Советский Союз с дамой и сыном. Считалось, что он был в СССР с Кэролин Деннис, а я доказал, что он приезжал с Кэрол Чайлдс. Это подтвердил режиссёр Брайан Коппельман, знавший её лично. Это расследование тоже потребовало немало времени и сил. Какой из трёх сыновей Дилана был с ним во время визита в СССР, неизвестно. Джеймс Рэган говорит одно, грузинский юноша — другое.

Представьте, что Боб Дилан со своим умом и талантом родился в Советском Союзе. Стал бы он такой же иконой, как в Штатах?

Минимум двух отечественных музыкантов считали русским Диланом: Высоцкого и Окуджаву. Если бы он родился в одной стране с ними, то наверняка встал бы в один ряд вместе с ними.

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