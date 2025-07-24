Музей мадам Тюссо представил 13 новых восковых фигур Тейлор Свифт

Музей мадам Тюссо пополнится 13 новыми восковыми фигурами американской певицы Тейлор Свифт. Коллекция была вдохновлена образами артистки из её мирового тура The Eras Tour, ставшего самым прибыльным в истории.

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Запуск коллекции, посвящённой Тейлор Свифт, стал крупнейшим в истории Музея мадам Тюссо. До этого самой масштабной считалась коллекция из семи фигур Гарри Стайлса. Она была представлена в 2023 году.

Бренд-директор Музея мадам Тюссо Лора Шеард отметила, что они сделали именно 13 фигур Тейлор Свифт, так как это счастливое число певицы, пишет издание NME.

В 12 городах мира появится по одной новой фигуре Тейлор Свифт: в Лондоне, Блэкпуле, Амстердаме, Берлине, Будапеште, Голливуде, Гонконге, Лас-Вегасе, Нэшвилле, Нью-Йорке, Орландо и Сиднее. Ещё одна фигура будет перемещаться из музея в музей.

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