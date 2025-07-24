В России выпустят комикс об Оззи Осборне

В сентябре 2025-го выйдет первая русскоязычная биография-комикс, посвящённая Оззи Осборну, рок-музыканту и одному из основателей культовой группы Black Sabbath.

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Автором работы стал американский художник и писатель Тодд Мэтти. За перевод комикса на русский язык отвечала Анастасия Старостина, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что комикс, выпущенный нашей редакцией, станет своеобразной данью памяти великому музыканту, и рады быть теми, кто принял участие в его выходе на русском языке», — рассказала шеф-редактор отдела «Кладезь. Музыка» издательства АСТ Мария Шебаршова.

Она также добавила, что работа над биографией началась задолго до смерти легендарного музыканта.

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Всего за две недели до этого он выступил на прощальном концерте Black Sabbath в Бирмингеме.

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