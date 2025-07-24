Ханс Циммер присоединится к созданию саундтрека для третьего сезона «Эйфории»

Телеканал HBO в соцсетях объявил, что знаменитый композитор Ханс Циммер, сочинявший музыку для фильмов «Интерстеллар», «Дюна» и других, присоединится к созданию саундтрека для третьего сезона сериала «Эйфория» Сэма Левинсона. Он будет работать вместе с музыкантом и продюсером Labrinth, который был ответственен за музыку к первым двум сезонам.

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Циммер прокомментировал своё участие в проекте: «Для меня большая честь присоединиться к этой невероятной команде, возглавляемой визионером Сэмом Левинсоном. Вместе они создали смелый и трогательный сериал, который так много значит для зрителей. Музыка Labrinth сформировала индивидуальность шоу, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в продолжение истории». Его слова цитирует Deadline.

Режиссёр Сэм Левинсон отметил, что писал сценарий, слушая музыку из фильмов «Интерстеллар» и «Настоящая любовь», которую сочинил Циммер. «Он с самого начала был в нашей творческой ДНК», — поделился Левинсон.

Точная дата выхода третьего сезона сериала пока неизвестна. С большой вероятностью он станет для «Эйфории» последним. На это в феврале 2025-го в беседе с Deadline намекнула исполнительный вице-президент HBO и глава отдела драматургии Франческа Орси.

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