Дора и ЛСП примут участие в новом альбоме Мэйби Бэйби

Российская и белорусская певица Мэйби Бэйби представила трек-лист своего грядущего альбома Mayday. Среди приглашённых артистов — Дора, ЛСП, Baby Cute, Lil Krystalll и другие. Релиз пластинки намечен на 1 августа.

© Соцсети Доры, соцсети Мэйби Бэйби, соцсети ЛСП

В предстоящий лонгплей войдут 14 песен. Полный трек-лист выглядит так:

Money Over Boys

Oh My God!

Вуаля (ft. Baby Cute, Дора)

Exactly

Лова Лова (ft. Lil Krystalll)

TRY ME

Пухлые Губы

Не беспокоюсь (ft. Lida)

Попкорн

Клуб (ft. ЛСП)

Onlyfans

Милли (ft. Дора)

Beamer, Benz or Bentley

Baby Flow (ft. Dj Nik One)

Название альбома Mayday отсылает к международному сигналу бедствия, аналогичному SOS. По словам Мэйби Бэйби, это намёк, что «надвигается буря» и что её новое творчество всех поглотит. Об этом она рассказала в апреле в телешоу «Мечталлион».

Ранее Мэйби Бэйби выпустила два дисса на Инстасамку, с которой состоит в давнем конфликте: «Неблагополучная семья» и «Силиконовый гном». Ни один из них не войдёт в её новый альбом.

Мэйби Бэйби выпустила второй за три дня дисс на Инстасамку