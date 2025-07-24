Дора и ЛСП примут участие в новом альбоме Мэйби Бэйби

Анастасия Шубина

Российская и белорусская певица Мэйби Бэйби представила трек-лист своего грядущего альбома Mayday. Среди приглашённых артистов — Дора, ЛСП, Baby Cute, Lil Krystalll и другие. Релиз пластинки намечен на 1 августа.

Дора и ЛСП примут участие в новом альбоме Мэйби Бэйби
© Соцсети Доры, соцсети Мэйби Бэйби, соцсети ЛСП

В предстоящий лонгплей войдут 14 песен. Полный трек-лист выглядит так:

  • Money Over Boys
  • Oh My God!
  • Вуаля (ft. Baby Cute, Дора)
  • Exactly
  • Лова Лова (ft. Lil Krystalll)
  • TRY ME
  • Пухлые Губы
  • Не беспокоюсь (ft. Lida)
  • Попкорн
  • Клуб (ft. ЛСП)
  • Onlyfans
  • Милли (ft. Дора)
  • Beamer, Benz or Bentley
  • Baby Flow (ft. Dj Nik One)

Название альбома Mayday отсылает к международному сигналу бедствия, аналогичному SOS. По словам Мэйби Бэйби, это намёк, что «надвигается буря» и что её новое творчество всех поглотит. Об этом она рассказала в апреле в телешоу «Мечталлион».

Ранее Мэйби Бэйби выпустила два дисса на Инстасамку, с которой состоит в давнем конфликте: «Неблагополучная семья» и «Силиконовый гном». Ни один из них не войдёт в её новый альбом.

Мэйби Бэйби выпустила второй за три дня дисс на Инстасамку