Дора и ЛСП примут участие в новом альбоме Мэйби Бэйби
Российская и белорусская певица Мэйби Бэйби представила трек-лист своего грядущего альбома Mayday. Среди приглашённых артистов — Дора, ЛСП, Baby Cute, Lil Krystalll и другие. Релиз пластинки намечен на 1 августа.
В предстоящий лонгплей войдут 14 песен. Полный трек-лист выглядит так:
- Money Over Boys
- Oh My God!
- Вуаля (ft. Baby Cute, Дора)
- Exactly
- Лова Лова (ft. Lil Krystalll)
- TRY ME
- Пухлые Губы
- Не беспокоюсь (ft. Lida)
- Попкорн
- Клуб (ft. ЛСП)
- Onlyfans
- Милли (ft. Дора)
- Beamer, Benz or Bentley
- Baby Flow (ft. Dj Nik One)
Название альбома Mayday отсылает к международному сигналу бедствия, аналогичному SOS. По словам Мэйби Бэйби, это намёк, что «надвигается буря» и что её новое творчество всех поглотит. Об этом она рассказала в апреле в телешоу «Мечталлион».
Ранее Мэйби Бэйби выпустила два дисса на Инстасамку, с которой состоит в давнем конфликте: «Неблагополучная семья» и «Силиконовый гном». Ни один из них не войдёт в её новый альбом.