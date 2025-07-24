Сабрина Карпентер раскрывает треклист нового альбома с помощью щенков

Американская певица Сабрина Карпентер начала раскрывать трек-лист своего грядущего альбома Man’s Best Friend. Название пластинки можно перевести двумя способами: «Лучший друг мужчины» и «Лучший друг человека». Это подтолкнуло артистку к креативному решению: в соцсетях она выкладывает фотографии своих фанатов с щенками, на которых можно увидеть названия композиций.

© Соцсети Сабрины Карпентер

Таким образом Карпентер представила названия двух песен из грядущего альбома: House Tour и Goodbye. Позже Карпентер раскроет и другие треки с пластинки.

Седьмой студийный альбом Сабрины Карпентер Man’s Best Friend выйдет 29 августа, спустя год после релиза её крайне успешного лонгплея Short n’ Sweet. Из нового студийника Карпентер выпустила пока только одну песню — Manchild. Она дебютировала с вершины чарта Billboard Hot 100.

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