Высоцкий даст концерт в Москве: как певец стал цифровым аватаром

24 октября в Москве на Live Арене состоится шоу «Высоцкий. Высота». В его рамках зрители увидят певца, поэта и актёра Владимира Высоцкого в качестве цифрового аватара. «Рамблер» выяснил у организаторов, как им удалось «оживить» образ артиста, а также узнал экспертное мнение, смогут ли новые технологии заменить реальных исполнителей.

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Виртуальный Высоцкий расскажет истории из жизни и исполнит свои лучшие композиции. Они получат новые аранжировки для джазового и симфонического оркестров, которые будут играть на сцене вживую. Перед аудиторией также выступят цифровые аватары популярных артистов: Григория Лепса, Сергея Шнурова, Леонида Агутина и Полины Гагариной.

«Высоцкий. Высота» создан усилиями компании «Цифровые легенды». «Рамблер» поговорил с её гендиректором и генеральным продюсером шоу Александром Мамоновым.

«Нашей задачей было создать живого Высоцкого, а не восковую фигуру. Каждая морщинка, каждое движение бровей должны соответствовать оригиналу, — рассказывает Мамонов. — Мы обработали терабайты архивных материалов, создали уникальные алгоритмы синтеза речи и движений».

По словам Мамонова, технология нейросетевого анализа архивных записей позволяет воссоздать не только внешность, но и психологические паттерны поведения. Вдохнуть жизнь в цифровой аватар знаменитого певца также помогал актёр Сергей Безруков, который уже играл его в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011). В картине для его перевоплощения использовался пластический грим, а для подготовки шоу применялся уже захват движения. При этой технологии на теле актёра закрепляются специальные датчики, с помощью которых его движения оцифровываются и переносятся на компьютерную модель.

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«Высоцкий. Высота» — не первый проект, который пытается привлечь живую аудиторию на выступление виртуального артиста. За рубежом за последние десять лет проводились концерты с голограммами Роя Орбинсона, Фрэнка Заппы, Эми Уайнхаус и многих других. Имеется такой опыт и в России. В 2012 году компания Yota к 50-летию Виктора Цоя подготовила его голограмму, которая исполнила песню «Группа крови» в рамках мероприятия Future in Russia. В 2018 году на концерте, посвящённом 30-летию панк-группы «Король и Шут», на сцену схожим образом вернулся покойный Михаил Горшенёв. В 2022 году «Сектор Газа» использовали голограмму Юрия Хоя, а в 2023-м Валерия спела бок о бок с голографическим Иосифом Кобзоном.

Одним из наиболее успешных среди подобных экспериментов считается лондонское шоу ABBA Voyage, где стабильно собирают аншлаги омоложенные цифровые аватары шведского поп-квартета. Бюджет проекта оценивается в 175 миллионов долларов. В шоу используются захват движения, компьютерная графика и сложные проекционные техники, благодаря чему фигуры кажутся объёмными.

Александр Мамонов рассказал, чем «Высоцкий. Высота» отличается от похожих экспериментов:

«Мы интегрировали искусственный интеллект, голографические проекции и live-оркестр в единую экосистему. Отличие от известных зрителю голограмм колоссальное: голограмма плоская, а наше шоу исполнено в формате 360 градусов благодаря технологии захвата движений».

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Как объяснил Мамонов, в ABBA Voyage велась работа с живыми артистами, в то время как «Цифровые легенды» воссоздавали образ Высоцкого на основе архивных материалов и воспоминаний современников. По мнению генерального продюсера, это на порядок сложнее технически и подразумевают большую этическую ответственность. За два года работы над проектом у компании появилось много своих ИТ-разработок, на которые у неё есть патенты.

Виртуальная сцена будет проецироваться на экран площадью более 50 метров, что примерно соответствует половине футбольного поля. По словам Мамонова, на сегодня это единственный в России экран в подобном качестве. Среди особенностей шоу «Высоцкий. Высота» Мамонов также выделяет его высокую мобильность. Концерт не привязан к конкретной площадке, в отличие от того же ABBA Voyage, что позволит в будущем демонстрировать его в других городах и за рубежом.

Александр Мамонов верит, что шоу цифровых аватаров в будущем получат конкурентное преимущество перед обычными концертами благодаря масштабу, мобильности, возможности увидеть почивших артистов и финансовой доступности. Билеты на 80-минутное шоу стоят от 2 тысяч до 25 тысяч рублей.

«Рамблер» также поговорил с культурологом, журналистом и директором группы «Кино» Натальей Хомяковой, которая скептически высказалась о перспективах технологии цифровых аватаров. Группа «Кино» принципиально отказывается от идеи использования голограммы Виктора Цоя на своих концертах.

Голограммы, цифровые аватары — это аттракцион, который прикольно посмотреть, но вряд ли захочется пересматривать. Во-первых, потому что при повторном просмотре ты вряд ли удивишься. Во-вторых, технологии, безусловно, шагнули вперёд, но пока что они не воссоздают движения, мимику и просто изображение так, чтоб это не было похоже на мультяшку. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

Эксперт полагает, что со временем проектов с цифровыми аватарами будет всё больше, но они не составят конкуренции выступающим артистам: «Тут логика, как с видеоконцертами. Зачем идти на шоу, если можно посмотреть записи? За энергией, за атмосферой, за драйвом. Мультик всё это не создаст».

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