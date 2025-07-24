Егор Крид добавил билеты на свой концерт в «Лужниках» после солдаута

Российский певец и рэпер Егор Крид заявил, что его команде «удалось сделать невозможное», а именно — добавить ещё 6000 билетов на его сольный концерт на БСА «Лужники», который пройдёт 30 августа. 19 июля артист писал, что все билеты на его шоу распроданы.

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Егор Крид отметил, что в продажу поступили билеты на места с ограниченной видимостью, но сразу же заверил, что «по факту они хорошие». «Это возможность для тех, кто очень хотел попасть и быть частью этого легендарного момента!» — написал певец в своём Telegram-канале.

Ранее Крид поблагодарил своих фанатов за солдаут. Кроме этого, он заявил, что все 80 тысяч билетов были проданы почти без рекламы. «Мы вышли с афишей в рекламу концерта на момент, когда у нас уже было продано 95% стадиона без единой рекламы, и в этот же день решили её убрать, потому что поняли, что в ней нет никакого смысла и лучше пустить этот бюджет в сцену и концерт», — объяснил он.

Если концерт состоится, то Егор Крид станет самым молодым артистом, собравшим «Лужники». В своих соцсетях он поделился, что сначала сомневался в этом стадионном концерте, а сейчас уверен, что мог бы дать в «Лужниках» два шоу подряд. «Но это уже в следующем году», — добавил певец.

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