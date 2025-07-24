Егор Крид добавил билеты на свой концерт в «Лужниках» после солдаута

Анастасия Шубина

Российский певец и рэпер Егор Крид заявил, что его команде «удалось сделать невозможное», а именно — добавить ещё 6000 билетов на его сольный концерт на БСА «Лужники», который пройдёт 30 августа. 19 июля артист писал, что все билеты на его шоу распроданы.

Егор Крид добавил билеты на свой концерт в «Лужниках» после солдаута
© Соцсети Егора Крида

Егор Крид отметил, что в продажу поступили билеты на места с ограниченной видимостью, но сразу же заверил, что «по факту они хорошие». «Это возможность для тех, кто очень хотел попасть и быть частью этого легендарного момента!» — написал певец в своём Telegram-канале.

Ранее Крид поблагодарил своих фанатов за солдаут. Кроме этого, он заявил, что все 80 тысяч билетов были проданы почти без рекламы. «Мы вышли с афишей в рекламу концерта на момент, когда у нас уже было продано 95% стадиона без единой рекламы, и в этот же день решили её убрать, потому что поняли, что в ней нет никакого смысла и лучше пустить этот бюджет в сцену и концерт», — объяснил он.

Если концерт состоится, то Егор Крид станет самым молодым артистом, собравшим «Лужники». В своих соцсетях он поделился, что сначала сомневался в этом стадионном концерте, а сейчас уверен, что мог бы дать в «Лужниках» два шоу подряд. «Но это уже в следующем году», — добавил певец.

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