«Это не рэп, а литература»: почему вокруг Макана так много шума

18 июля на стримингах появился альбом рэпера Macan «BRATLAND». В краткие сроки релиз занял лидирующие позиции в чартах и стал темой для массового обсуждения. «Рамблер» поговорил с музыкальными экспертами и узнал, что помогло 23-летнему артисту обрести популярность, а также что его успех говорит о состоянии русского рэпа.

© Соцсети Макана

Кто такой Macan

Настоящее имя рэпера Macan — Андрей Косолапов. Он выпускает музыку с 2018 года: с тех пор у него вышло шесть студийных альбомов и десятки синглов. В 2024-м несколько российских стримингов назвали его «Артистом года», а Звук установил, что Macan — самый популярный исполнитель среди молодёжи от 16 до 22 лет.

В дискографии артиста есть совместные песни с дуэтом HammAli & Navai, рэперами The Limba, Ramil’ и Jakone, а также певицей SCIRENA. Новый альбом BRATLAND стал для него самым продуктивным в плане коллабораций: в записи каждой песни поучаствовали разные артисты. Здесь есть как предсказуемые коллаборации с теми, с кем Macan работал раньше, так и неожиданные. К примеру, рок-исполнитель «Три дня дождя», легенда рэпа Баста и хип-хоп-артист SALUKI, пишущий более сложную музыку.

Какую музыку пишет Macan и почему она так популярна

© Соцсети Макана

Среди участников релиза также отметился рэп-исполнитель Lil Kavkaz. В беседе с «Рамблером» музыкант отметил, что узнал о Macan благодаря певице Mona, которая назвала его «сильнейшим рэпером момента». Lil Kavkaz похвалил лирическую составляющую песен коллеги и подчеркнул, что «все, с кем он работал», хвалят Macan за скорость написания текстов. Рэпер с особым восторгом отозвался о коллаборации Macan и Navai «Неужели это всё любовь». Lil Kavkaz заявил, что это сложно назвать рэпом, так как это «настоящая литература».

Музыку Macan можно отнести к жанру «пацанский рэп». Основная тематика его песен — это братская дружба, твёрдая вера в Бога, занятия спортом, верность одной-единственной девушке, быстрая езда за рулём и всё в этом духе. По мнению музыкального журналиста Владимира Завьялова, Macan отлично отражает, кем хотели бы быть представители его аудитории. Эксперт назвал артиста «парнем при деньгах, который верен пацанскому кодексу».

Как правильно заметил мой коллега, трэп-критик Даня Порнорэп, Macan открыто плевал на каноны пацанского русского рэпа. У героев прошлого можно выделить характерные особенности. Например, группа «Триагутрика» любовно, с деталями погружала слушателя в жизнь в Челябинске. Chemodan Clan исполняли мизантропичный рэп, прочитанный гнусавым голосом, грязный, тёмный, злой и мрачный. Песни Macan — это пацанский рэп в чистом виде, где «пацанскость» как будто воспроизводит сама себя. Владимир Завьялов музыкальный журналист

Завьялов подчеркнул, что сильная сторона Macan — в простоте и доступности музыки. Его песни откликаются не только у парней, но и у девушек. Эксперт назвал артиста «большим хамелеоном», способным как читать рэп про братьев, так и спеть лирический припев для девчонок.

Остаться на гребне популярности артисту также помогли несколько удачных решений, связанных с его образом в сети. По мнению Завьялова, Macan решил «прокачать медийность». Для этого в 2024 году он дал интервью проекту «Вписка», чтобы люди поняли его как личность. Хотя оно не всем понравилось и разлетелось на мемы, цель была достигнута.

Завьялов также посчитал BRATLAND умным и интересным решением. Весь альбом состоит из коллабораций, благодаря чему Macan стал своим среди «настоящих рэперов».

Это тоже своего рода декларация намерений, попытка подчеркнуть, что его уважают в рэп-лагере. Особенно удивляет совместная песня с SALUKI, представляющего противоположный лагерь рэп-музыки, раскрывающий более экспериментальную сторону жанра. Этот артист представлял философию, прямо противоположную тому, что делает Macan, а теперь они вместе работают. Владимир Завьялов музыкальный журналист

По мнению Завьялова, успех Macan нельзя связать с явной эволюцией русского рэпа в положительную или негативную сторону. Эксперт уверен, что жанр «монетизируется», и сравнил поведение рэпера со слипстримовыми гонщиками.

В «Формуле-1» есть такое понятие «слипстрим»: это когда ты едешь прямо за соперником, приближаешься, пристраиваешься сзади, и это помогает тебе разогнаться. Macan поступает так же.

Эксперт не знает, как рэп станет развиваться в дальнейшем, но предположил, что рэп, в том числе пацанский, не столкнётся с кризисом. Завьялов напомнил о недавнем взлёте рэпера ICEGERGERT, также пишущего «ультрабрутальный пацанский рэп».

По мнению Lil Kavkaz, Macan выпустил альбом просто потому, что ему «так захотелось».

Творческие люди — люди настроения. В один день настроение выпускать одну музыку, в другой — другую. Но тут MACAN решил показать, что он не такой, как стереотипы о нём в интернете, что он делает треки только под прямую бочку. Он решил раскрыться в поджанрах с артистами, с которыми работал. Показал, что в любом жанре он чувствует себя комфортно и уверенно.

© Соцсети Макана

Под «прямой бочкой» артист подразумевает классический ровный ритм, часто используемый в танцевальных треках. Lil Kavkaz также назвал BRATLAND «полным мясом» и «бомбочкой» и признался, что уже несколько дней переслушивает альбом на повторе.

Популярность Macan связана с тем, что он метко ловит интересы аудитории и не пытается быть кем-то, кроме самого себя. Равняясь на один уровень со своим слушателем, рэпер провозглашает простые ценности: любовь и дружбу. Помимо создания душевных текстов, артист работает над своим образом с помощью интервью и выстраивания профессиональных отношений с более авторитетными коллегами по жанру.

Едва ли это поможет Macan избавиться от обильной ненависти даже от поклонников жанра. Но его поступки и решения явно указывают на то, что артист не намерен прислушиваться к недоброжелателям и отказываться от карьеры в нише пацанского рэпа.

Сказки от рэперов и признания в любви студенткам: новые синглы на русском