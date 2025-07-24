Фильм о Майкле Джексоне выйдет весной 2026-го после нескольких переносов

Байопик о Майкле Джексоне под названием «Майкл» выйдет на экраны 24 апреля 2026 года. До этого премьеру фильма уже дважды переносили. Изначально она должна была состояться 18 апреля 2025-го, а затем — 3 октября.

© Torsten Sukrow/globallookpress.com

Роль певца в картине исполнил его племянник Джафар Джексон. Кроме него в байопике снялись Колман Доминго, Ниа Лонг, Кэт Грэм и Кендрик Сэмпсон.

Сценарий к картине написал Джон Логан, а режиссёром выступил Антуан Фукуа, ранее снявший фильмы «Тренировочный день» и «Великолепная семёрка».

Издание Deadline также сообщает, что сейчас идёт работа над второй частью байопика.

В российский прокат выйдет документальный фильм о Джоне Ленноне