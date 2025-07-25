Mirèle выпустила альбом дуэтов с ЛСП, Славой КПСС, «Бондом с кнопкой» и другими

Инди-певица Mirèle представила альбом «Тревожный тип привязанности», состоящий только из совместных песен с другими артистами. Среди них — рэперы ЛСП, Слава КПСС, Петар Мартич, музыканты Рудольф Страусов, 17 SEVENTEEN, ГУДРОН и группы XRUSTALIC, «КАЗУСКОМА», «Перемотка», «Бонд с кнопкой».

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В новый альбом Mirèle вошли 10 треков, четыре из которых она ранее выпускала синглами. Певица славится своей уникальной подачей: её хрупкий гипнотический голос то растворяется на фоне, то прорезается сквозь шумный инструментал. Авторский стиль Mirèle коснулся всех треков пластинки. При этом артистка умело подстроилась под своих коллег. В «Тревожном типе привязанности» есть коллаборации и с рокерами, и с рэперами, и с электронщиками — и со всеми Mirèle звучит органично.

Хотя альбом объединяет много жанров, он всё равно звучит как цельная работа. Mirèle удалось этого достичь благодаря единому настроению лонгплея, которое можно описать как смесь русской тоски с панельной безысходностью.

Название альбома хорошо описывает, что творится внутри: Mirèle тревожно и в любви, и в городе, и с самой собой. Концентрацией мрака на пластинке стал трек «Клюв», который Mirèle записала с Рудольфом Страусовым. В этом помогла также и образная лирика: «Как в этом городе вообще можно было родить что-то. Из бензиновых луж в лицо отражалось солнце».

Начиная с песни «Сон», записанной с доброй постпанк-группой «Перемотка», альбом начинает светлеть. Например, песня «Цветы» в коллаборации с «Бондом с кнопкой» — это уютная летняя песня, наполненная юношеской романтикой. Альбом заканчивается на хорошей ноте, и, вероятно, это символизирует путь певицы от страха и тревоги к пониманию и спокойствию.

Mirèle проделала большую работу: собрала совершенно разных артистов и объединила их на одной пластинке, не потеряв себя. К тому же певица доказала, что ей подвластны любые жанры.

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