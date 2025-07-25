XOLIDAYBOY представил альбом «ДЛЯ ТЕБЯ»: любовь и ничего больше

Российский певец Иван Минаев, выступающий под псевдонимом XOLIDAYBOY, выпустил альбом «ДЛЯ ТЕБЯ», состоящий из семи треков. Все они посвящены любви в самом страстном её проявлении.

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XOLIDAYBOY успешно строит образ мрачного рокера, который готов отдать всё ради своей возлюбленной. Он делает драйвовую музыку, вкладывая максимум эмоций в куплеты. За эту манеру его полюбили поклонники, которые вывели треки исполнителя в топы чартов. В лонгплее «ДЛЯ ТЕБЯ» он не отходит от своего стиля.

Посвящать целые альбомы своей любви — это привычная ситуация в музыке. Но новая пластинка XOLIDAYBOY местами звучит однотипно, так как во всех песнях он рассказывает только об одной стороне чувств — страсти. К тому же артист использует приёмы, с помощью которых уже добивался успеха. Например, припев трека «Корабли» очень напоминает его хит «Пожары». При этом XOLIDAYBOY иногда выходит за рамки ожидаемого — в «Америке» он читает рэп, который оригинально сочетается с тёмным роком.

XOLIDAYBOY нашёл своё звучание, которое ему подходит и нравится поклонникам. С большой вероятностью, новый альбом певца понравится тем, кто и ранее добавлял его треки к себе в плейлисты.

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