Месть Элиса Купера и самурайский метал: зарубежные новинки недели

Электронные музыканты Jamie XX и Tame Impala выпустили по летнему хиту для мечтательных танцев, метал-группа Sabaton воспела легендарного японского воина, а рок-музыкант Элис Купер воссоединился с коллегами прошлого. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Sam Smith — To Be Free

Жанр: мужской неосоул.

Пережив эру эйфории и тихого счастья в предыдущем альбоме Gloria (2023), британский поп-вокалист Сэм Смит вернулся к меланхоличным соул-балладам. Десять лет назад именно этот жанр принёс певцу первую популярность.

В песне Be Free артист обращается к слушателю и призывает его не отчаиваться, сохраняя надежду в сердце. Музыкальным фоном проповеди Смита служат госпел на подпевках и минималистичная электрогитара, редко звучащая в его творчестве. Хотя To Be Free действительно похожа на возвращение артиста к корням, в его голосе и посыле композиции слышны обретённая мудрость и нежность по отношению к миру.

Mariah Carey — Sugar Sweet (ft. Shenseea & Kehlani)

Жанр: сахарный R&B.

Культовая R&B- и поп-артистка Мэрайя Кэри выпустила второй сингл в поддержку альбома Here For It All, премьера которого намечена на 26 сентября. В отличие от лид-сингла Type Dangerous, здесь Кэри сосредотачивается не на себе, а на возлюбленном, превращающем её в изнеженную, счастливую женщину.

Это состояние отражается на звучании трека: большую часть вокальной партии Кэри держится на высоких, воздушных нотах, а мягкий, размеренный ритм придаёт песне большей сладости. Участие в треке певиц Shenseea и Kehlani не сильно меняет его стилистику, так как обе артистки мимикрируют под вокальную манеру Кэри и потому не добавляют никаких контрастов.

Tame Impala — End Of Summer

© Raph_PH/CC BY 2.0

Жанр: атмосферная танцевальная электроника.

Альт-поп-проект Tame Impala, созданный и возглавляемый Кевином Паркером, вернулся с новой музыкой. End Of Summer длится семь минут: к счастью, музыкальный авторитет артиста позволяет ему выпускать длинные композиции, которые нельзя отнести к категории «однодневной жвачки».

Трек начинается с «прямой бочки»: распространённого ритма, который характеризуется очень короткими промежутками между сильными долями. Мелодия всячески трансформируется и звучит в нескольких цифровых вариациях, но общий танцевальный настрой трека остаётся прежним. Текст композиции посвящён трансформации дружеских отношений в односторонне романтические, а «конец лета» становится многозначным символом, открытым к интерпретации.

Для Tame Impala, сделавшего имя на альтернативной поп-музыке, танцевальная электроника — это новая территория. Станет ли это удачным экспериментом и полноценным переходом в новый жанр, покажет время.

Jamie XX — Dream Night

Жанр: воздушно-мечтательная электроника.

36-летний электронный музыкант Jamie XX, известный как участник группы The xx, опубликовал студийную версию композиции Dream Night. До этого артист регулярно исполнял её на летних фестивалях этого года. По словам Jamie XX, он написал трек во время гастролей в поддержку альбома In Waves (2024): «Всё получилось само собой, как результат всех этих чудесных ночей с музыкой и танцами, которые я прожил. Мне просто хотелось поделиться этим чувством».

Трек длится четыре с половиной минуты. Он начинается с приглушённого танцевального ритма, который постепенно становится громче — так, словно вы идёте на вечеринку и её отзвуки становятся громче с каждой секундой. Затем музыкант экспериментирует с разными ритмическими партиями, накладывая их друг на друга и создавая многогранную атмосферу мечтательности. Основной посыл трека заключён в строчках «Где-то между временем и пространством мы наконец обретём свободу».

Tyla — DYNAMITE и MR. MEDIA

Жанр: танцевальный R&B с латинским колоритом.

Южноафриканская певица Tyla, похоже, взяла на себя задачу не оставить летние танцполы без своего присутствия. На этой неделе артистка выпустила сразу две новые песни, под которые можно как безудержно танцевать, так и соблазнительно покручивать бёдрами.

Участие в записи Dynamite принимал нигерийский рэпер Wizkid: оба артиста словно заигрывают друг с другом, а два ломаных ритма довершают декорации жаркого танцпола. Экзотичности треку придают партии латинской гитары, изредка выныривающие на передний план.

Вторая новинка Тайлы — песня Mr. Media, в которой артистка жалуется на критику со стороны жёлтой прессы. Трек построен на однотипном бите и всё тех же латинских инструментах: аранжировка могла бы отлично вписаться в репертуар Шакиры или Дженнифер Лопес.

Sabaton — The Duelist

© Selbymay/CC BY-SA 4.0

Жанр: героический хеви-метал.

Шведская метал-группа Sabaton, известная погружениями в военную историю в своих текстах, посвятила песню самураю Миямото Мусаси. Композиция построена на одном-единственном риффе, который звучит в интро, и пафосном тексте о бойце, который оттачивал мастерство в лесах и боролся с «сильнейшими воинами мира». Гитарное соло и бридж с повышенной тональностью звучат красиво, но всё же предсказуемо.

К сожалению, группе не пришло в голову добавить в аранжировку традиционные японские инструменты: национального колорита треку недостаёт. Он мог бы превратить классический хеви-метал-хит во что-то экстраординарное. Зато The Duelist наверняка хорошо впишется в новый альбом Sabaton «Legends», который должен выйти 17 октября.

Альбомы

Alice Cooper — The Revenge Of Alice Cooper

Жанр: винтажный глэм-рок.

Для кого: для поклонников красивых историй о воссоединении.

77-летний Элис Купер, которого часто зовут «отцом шок-рока», выпустил альбом вместе со своими давними знакомыми. Музыкант не работал с гитаристом Майклом Брюсом, басистом Деннисом Данауэйем и барабанщиком Нилом Смитом больше полувека, хотя они входили в состав его первой группы. В 1973 году они выпустили альбом Muscle of Love и пошли каждый своим путём. Невзирая на долгую разлуку, коллектив приступил к работе над пластинкой с чувством, будто «они виделись только вчера».

Воссоединение не помогло обнаружить новые решения, но слышно, что участникам оно в радость. Пластинка звучит как классический Элис Купер: это обаятельный, насмешливо пафосный рок с лёгким флёром эпатажа. Впрочем, артист в том почтенном возрасте, когда релиз, минимально соответствующий его собственным стандартам и правилам, — это уже победа.

Indigo De Souza — Precipice

Жанр: инди-поп.

Для кого: для поклонников girl in red и Gigi Perez.

Американская инди-артистка Индиго Де Соуза выпустила четвёртый альбом. Он стал для неё первым на большом лейбле Loma Vista, который подчиняется Warner Music. Карьерный рост положительно сказался на звучании артистки: музыка Де Соузы звучит глубже, но при этом не лишена былой камерности.

Мягкие аранжировки создают атмосферу погружения под тёплую воду, что делает альбом отличным летним саундтреком. Лишь к концу пластинки певица возвращается к надрывной меланхолии разбитого сердца, с которой стала известной изначально. В остальном Precipice отлично демонстрирует эволюцию де Соузы как артистки и человека.

