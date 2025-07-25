Клава Кока, Мари Краймбрери и другие перепели песни A’Studio

Вышел трибьют-альбом культовой группы A’Studio, состоящий из 12 песен коллектива. В создании пластинки приняли участие современные артисты Мари Краймбрери, Elvira T, SERYABKINA, Клава Кока, IOWA, Ева Власова, ZOLOTO и другие.

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Группа A’Studio была образована ещё в 1982 году казахстанским музыкантом Байгали Серкебаевым. Среди хитов коллектива — «Улетаю», «Так же, как все», «Нелюбимая», Fashion Girl и многие другие. Благодаря трибьюту эти песни получили новую жизнь.

Неожиданностей в альбоме нет, так как все треки перепевали поп-артисты. Хотя в новых версиях исполнители больше ориентировались на собственный стиль, энергетика A’Studio в них точно осталась.

Выпуском альбома занимался лейбл Headliner Music. Как заявил один из его соучредителей Кирилл Фельдман, идея сделать трибьют A’Studio появилась летом 2024 года. «Мы заметили, что многие делают подобные проекты, но почти никто не берётся за A’Studio. Возможно, потому что сделать лучше, чем уже сделано, очень сложно. Но мы осознанно приняли этот вызов», — сказал Фельдман, его слова цитирует Marie Claire Kazakhstan.

Группа A’Studio за всё время своего существования выпустила множество композиций, которые не теряют своей актуальности и сегодня. Трибьют-альбом — отличная возможность напомнить слушателям об этом коллективе, особенно во времена, когда кумиры прошлого получают новый виток популярности.

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