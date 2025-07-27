Главное в музыке за неделю: Оззи Осборн умер, Высоцкий «оживёт»

Музыка потеряла легенду рока, а в Москве ждут выступления другого почившего культового артиста, который вернётся на сцену с помощью передовых технологий. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

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Новости недели

Умер Оззи Осборн

22 июля в возрасте 76 лет скончался Оззи Осборн. В последние годы рок-музыкант страдал от болезни Паркинсона и перенёс четыре операции после неудачного падения в 2019 году. Двумя неделями ранее Осборн дал свой прощальный концерт в Бирмингеме вместе с группой Black Sabbath. «Рамблер» поговорил с музыкальными экспертами, которые оценили роль артиста в истории музыки.

Не стало Князя Тьмы: чем велик Оззи Осборн

Высоцкий вернётся на сцену в качестве цифрового аватара

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24 октября на Live Арене в Москве состоится шоу «Высоцкий. Высота», где знаменитый певец, поэт и актёр предстанет перед зрителями в виде цифрового аватара. Виртуальную компанию ему составят Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и Полина Гагарина, чьи образы создавались с помощью технологии захвата движения. Зрителей ждут спецэффекты на 50-метровом экране, голографические проекции и живой оркестр. «Рамблер» узнал у организаторов, как им удалось «оживить» Высоцкого, а также поговорил с экспертом о перспективах подобных технологий.

Высоцкий даст концерт в Москве: как певец стал цифровым аватаром

Мэйби Бэйби и Инстасамка возрождают моду на диссы в России

21 июля певица и рэперша Мэйби Бэйби выпустила трек и клип «Силиконовый гном (Instasamka Not Like Us)». Тремя днями ранее у неё также вышли песня и ролик «Неблагополучная семья» в стиле сериала «Семейка Аддамс». В обоих случаях это были диссы — то есть треки-нападки — на Инстасамку, с которой они конфликтуют уже несколько лет. Композиции Мэйби Бэйби стали ответом на дисс от Инстасамки, выпущенный 4 июля.

Стартовали съёмки фильма «Сектор Газа» о Юрии Хое

22 июля начались съёмки художественного фильма «Сектор Газа» об одноимённой культовой панк-группе. Картина раскроет историю лидера коллектива Юрия Клинских, известного как Юрий Хой.

Проект создаётся усилиями кинокомпании «Лунапарк», «Студии Чеховъ» и онлайн-кинотеатра PREMIER. Фильм срежиссирует Владимир Щегольков, ранее снявший сериал «Цербер».

По словам генпродюсера онлайн-кинотеатра PREMIER Давида Кочарова, дочь Юрия Хоя Ирина Клинских вовлечена в работу над постановкой.

Про Тейлор Свифт выйдет новый документальный сериал

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На британском телеканале Channel 4 готовится к выходу двухсерийная документалка Taylor, посвящённая Тейлор Свифт. Дата релиза пока не объявлена. Лента осветит стремительное восхождение американской поп-певицы при помощи архивных кадров и экспертных комментариев. Свифт выиграла 14 статуэток «Грэмми» и является одной из самых продаваемых артисток в истории.

Релиз недели

Mirèle — «Тревожный тип привязанности»

Инди-поп-певица Mirèle первой из артисток, не имеющих отношения к рэпу, опробовала набирающую популярность в хип-хопе схему: записала альбом, целиком состоящий из песен с приглашёнными исполнителями. Среди них нашлось место как рэперам вроде Славы КПСС, так и рокерам вроде «Казускомы». Это хорошая модель для раскрутки, которая разом отправит певицу в плейлисты слушателей всех этих артистов. Хотя поклонников привычного творчества Mirèle может и озадачить, когда её хрустальный голос начнёт перемежаться куплетами рэперов. Тем не менее, несмотря на разношёрстных гостей, альбом имеет вполне цельное звучание, проникнутое красивой меланхолией.

Материал недели

Вёдра помоев, штраф за попу и обнажённые фото: секреты Клавы Коки

Все думали, что 23 июля Клава Кока отметит своё 29-летие, но оказалось, что поп-певица скрывала свой реальный возраст. В соцсетях она раскрыла, что на самом деле ей исполнилось 30, просто один неудачный год своей жизни артистка прежде вычёркивала. «Рамблер» отобрал самые интересные факты из жизни Клавы Коки: как обнажения фотосессия навлекла на неё серьёзный штраф, а романтическое реалити-шоу принесло не только любовь, но и тяжёлые испытания.