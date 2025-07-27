Новинки: «Ленинграду» Кострома милее Дубая, а Гуф передумал уходить

Группировка «Ленинград» посвящает песню Костроме, Гуф отказывается завершать свою карьеру, а Леонид Агутин перепевает романтичный хит «Любэ». О самых интересных синглах, вышедших на этой неделе, читайте в подборке «Рамблера».

© Ilya Moskovets/globallookpress.com

«Ленинград» — «В Кострому»

Жанр: поп-рок.

Группировка «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, в этот раз воспела оду любви не своему родному городу, а Костроме. В новом треке они поют о ненависти к заграничным курортам вроде Дубая и Бали и желании отправиться в край, где сконцентрировалась истинная российская прелесть. Песня пронизана иронией, как это всегда и бывает в случае с «Ленинградом», но на Кострому музыканты не посягают. Этому городу достаются лишь восхищённые строки. Главную вокальную партию исполняет солистка «Ленинграда» Ксения Руденко. Хотя в куплетах она поёт протяжно, композицию всё равно можно назвать танцевальной. Динамики ей прибавляют живые инструменты.

Øneheart, Moby, leadwave, Dean Korso — lagrange point

Жанр: эмбиент.

Российские музыканты Øneheart, leadwave и Dean Korso записали совместный трек с легендой электронной музыки Моби, на счету которого более 20 миллионов проданных пластинок и шесть номинаций на «Грэмми». Как рассказал «Рамблеру» продюсер Константин Корсаков, он же Dean Korso, композиция lagrange point разделяет их грядущий альбом Samsara Passengers на две половины. По его словам, этот трек символизирует «некий духовный дебют человека, его прозрение». В lagrange point звук постепенно нарастает, пока в конце трека не останавливается на пару секунд. Потом в треке появляется лёгкая тревога, которая постепенно уходит, оставляя место только спокойствию и умиротворению.

Как российские музыканты Øneheart, leadwave и Dean Korso записали трек с легендой электроники Моби

FEDUK — «Запомню (MGMT)»

© Соцсети FEDUK

Жанр: поп.

33-летний FEDUK ностальгирует по старым временам и прогулкам по любимому городу в песне «Запомню (MGMT)». Чтобы перенести своих слушателей в 2010-е, певец добавляет в трек электронные синтезаторы. Наполненная духом юности и свободы, композиция обладает яркой танцевальной энергией. В конце песня неожиданно замедляется, из-за чего её настроение моментально меняется с жизнерадостного на задумчивое.

Леонид Агутин — «Долго»

Жанр: джаз.

Леонид Агутин перепел песню «Долго» культовой группы «Любэ» для грядущего трибьют-альбома. Хотя лирику он решил не менять, трек звучит совершенно по-другому. Если «Любэ» использовали рок-мотивы со вставками синтезаторов, то Агутин сделал из «Долго» классическую джазовую композицию. Для этого он собрал целый оркестр, а также позвал девушек для бэк-вокала. Пусть настроение песни кардинально изменилось, нежное чувство любви из неё не пропало.

Гуф — «До встречи»

© Соцсети Гуфа

Жанр: хип-хоп.

Рэпер Гуф сейчас находится в «прощальном» туре. Пока фанаты расстроенно идут покупать билеты на его концерты, Гуф выпускает песню, в которой говорит, что не уходит со сцены. Трек «До встречи» больше похож на разговор артиста со слушателями, чем на музыкальную композицию. В нём Гуф объясняет, что опять поедет в гастроли, когда у него выйдет новый альбом. Правда, лонгплей Гуф собирается писать, «не торопясь». Но он пообещал, что будет постоянно «о себе как-то напоминать», поэтому все поклонники Гуфа, которые всерьёз подумали, будто он заканчивает карьеру, могут успокоиться.

Polovinka, Joviee — No Love

Жанр: электроника.

Чтобы записать душераздирающую балладу о разбитом сердце, поп-певица Polovinka объединилась с электронным музыкантом Joviee. В песне No Love её нежный голос накладывается на дребезжащие биты. Такое сочетание несоединимого помогает добиться большей эмоциональности. А холодная электроника как нельзя лучше подходит для песни, в которой героиня отказывается от любви.

MATANYA — «Душенька»

Жанр: фолк, электроника.

Фолк-певицу MATANYA обычно клонит в сторону мрачной народной готики, но в песне «Душенька» она решила поиграть со своими слушателями: здесь есть и кудахтающая курица на фоне, и детский куплет. На всё это накладываются жёсткие электронные биты, превращающие песню в некий балаган. Эта ирония и несуразность отлично сочетаются с темой песни, ведь её сюжет крутится вокруг народной ярмарки.

Zavazalsky — «На коне»

Жанр: поп.

В своём новом треке певец Zavazalsky мечтает о судьбоносной любви. Это не баллада о прошлых неудачах и одиночестве, а оптимистичная песня, пронизанная юношеской романтикой. Лёгкости композиции добавляют акустические гитары и шуршащие перкуссии. А мягкий голос Zavazalsky делает песню «На коне» максимально уютной.

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