В Санкт-Петербурге завершился второй международный джазовый фестиваль

Второй международный джазовый фестиваль завершился 27 июня в Большом зале филармонии имени Шостаковича в Санкт-Петербурге. Зрители увидели музыкальный спектакль «Джаз от первого лица». На сцене выступали художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман с оркестром, актёр Алексей Гуськов и певица Фантине.

© Соцсети Игоря Бутмана

Фестиваль проходил с 21 июня на 6 городских площадках, на которых выступили 600 артистов, в том числе из Бельгии, Турции, США и других стран. Главная сцена развернулась в Юсуповском саду. По словам Бутмана, количество посетителей фестиваля в 2025 году перевалило за 200 тысяч человек, передаёт ТАСС.

На закрытии смотра были объявлены победители всероссийского конкурса джазовых композиторов, там же прошло вручение молодым музыкантам всероссийской профессиональной джазовой премии.

«В этом году мы сознательно сделали программу фестиваля максимально разнообразной: здесь и этнические мотивы, и народные традиции, и смелые импровизации. Современный джаз давно вышел за жанровые рамки», — заявил Бутман.

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