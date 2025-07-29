Актриса Джулия Гарнер подтвердила, что биографический фильм о Мадонне всё ещё в планах

Джулия Гарнер подтвердила, что сыграет Мадонну в предстоящей биографической картине о певице. В новом интервью в подкасте Smartless актриса заявила, что фильм всё же будет снят, несмотря на слухи об обратном.

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Фильм срежиссирует сама Мадонна. Гарнер рассказала, как проходили прослушивания: «Я просто хотела проверить, смогу ли я это сделать, потому что я не была профессиональной танцовщицей и мне нужно было научиться танцевать, а затем станцевать перед ней и убедить её, что я умею танцевать и петь. И петь вместе с ней!»

По словам Гарнер, она спрашивала себя: «Что бы сделала Мадонна?» Как считает актриса, певица бы не сомневалась, что достойна этой роли, и убедила бы всех в этом.

Биографический фильм о Мадонне, анонсированный в 2020 году, был отложен компанией Universal Pictures в 2023 году. Прошлым летом певица подтвердила в соцсетях, что снова работает над сценарием.

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