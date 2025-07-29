Anna Asti рассказала, что должно произойти для их совместной песни с Севиль

Певица АNNA ASTI посетила шоу Басты «Вопрос ребром», где ответила, что должно произойти, чтобы она записала фит с Севиль. Певица отметила, что ей нравится записывать дуэты с мужчинами. С женщинами у неё пока совместных песен не было, и ей бы пока не хотелось их делать.

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«Мне кажется, в прямом и в переносном смысле звёзды должны сойтись», — ответила ANNA ASTI, отметив, что в будущем её планы могут поменяться и не стоит зарекаться.

До того как начать сольную карьеру в 2021 году, ANNA ASTI состояла в группе Artik & Asti. В коллективе её заменила певица Севиль, а Асти лишилась права исполнять старые песни.

В ноябре 2024 года певец Artik также покинул группу Artik & Asti.

В рамках шоу ANNA ASTI также ответила, по какой песне из старого репертуара она скучает больше всего. Певица признала, что по всем, но особенно выделила композицию «Зима», которую она написала сама.

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